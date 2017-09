Tio bästa tyska fotbollsspelarna genom tiderna

Han var under sin fotbollskarriär en komplett spelare. Lothar Matthäus höll till på mittfältet och kunde plocka bort anfallare såväl som göra mål själv. Han är även den tysk som spelat flest matcher för landslaget genom tiderna. Totalt blev det 150 framträdande och 23 mål.

Karl-Heinz Rummenigge vann Ballon d’Or två gånger under sin karriär 1980 och 1981. Han var en dominerande spelare som alltid var målfarlig. Han spelade som anfallare och i den tyska tröjan blev det 45 mål på 95 matcher.

Under 70-talet var Sepp Maier ansedd att vara en av världens bästa målvakter. Han spelade hela sin klubbkarriär för Bayern München och det hann bli 536 matcher med storklubben. I landslaget blev det två stora titlar. Ett VM-guld 1974 och ett EM guld 1972.

Jurgen Klinnsman spelade för flera olika storklubbar i Europa under sin karriär. Han tar en sjundeplats på listan över de bästa tyska fotbollsspelarna genom tiderna. Tack vare sin förmåga att hitta nätet i nästan hälften av alla tävlingsmatcher han spelat.

Under fyra år spelade han med Bayern München och vann två Bundesliga-titlar. Det blev även två titlar i DFB-pokalen med samma lag. Miroslav Klose lämnade sedan Bayern för spel med Lazio. Där blev det totalt fem år innan han la skorna på hyllan. Ett par skor som kommer tillhöra den största målskytten i Tysklands historia.

Många trodde att Gerd Müllers målrekord var omöjligt att slå. För er som följde Tyskland under fotbolls VM 2014 minns säkert att ett av Miroslavs Kloses mål var av stor betydelse. Han innehar rekordet på 71 mål efter 137 framträdanden i den tyska tröjan.

Han gjorde även mål åtta år senare i en till VM-final. Det räckte inte hela vägen den gången och Tyskland förlorade med 3–1. Han har inte bara stått för fina internationella prestationer. Paul Breitner spelade för Bayern München under stora delar av sin karriär och vann totalt fem ligatitlar.

Tyskarna har varit en framträdande nation i fotboll under många år. De har därför en hel del spelare som gjort stora avtryck hos tyskarna och även internationellt. Vi har gjort en lista över de tio bästa tyska spelarna i historien. Där vi hittar stora namn som Lothar Matthaus och Franz Beckenbauer.

