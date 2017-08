Tio bästa europeiska klubblagen i hockey

Få gratis C More på köpet!

Hur står sig egentligen svenska klubbar mot lagen i KHL? Eftersom KHL inte deltar i Champions Hockey League är det svårt att jämföra men Hockey Archives har gjort en lista över de bästa hockeyklubbarna i Europa. De har jämfört ligorna, hur lagen har presterat i sina serier och slutspel under säsongen 16/17.

På listan som presenteras här nedan finns det tre svenska lag. Frölunda har tappat hela fem placeringar mot fjolårets andraplacering. HV 71 har klättrat makalösa 35 placeringar med tanke på SM-guldet 2017. Även Brynäs har klättrat en hel del efter sin fina säsong som ledde hela vägen till en SM-final.

Lista över de 10 bästa europeiska klubbarna i hockey

1. SKA Sankt Petersburg, KHL

Efter en grundserie där SKA vann 46 matcher och förlorade 14 samt vann Gagarin Cup-titeln knep de förstaplatsen. En välförtjänt sådan med tanke på att KHL rankas som världens näst bästa liga efter NHL. I laget fanns en svensk som gjorde supersuccé i slutspelet. Den storväxte backen Patrik Hersley gjorde 18 poäng på 16 matcher och kom tvåa i backarnas poängliga.

2. Metallurg Magnitogorsk, KHL

Laget slutade på en tredjeplats i grundserien och tog sig hela vägen till final där krämen i buggarna inte räckte till. Metallurg har varit ett topplag i KHL sedan liga kom till och totalt vunnit två titlar. Kommer att vara en het kandidat till nästa säsongs Gagarin Cup-titel.

3. CSKA Moskva, KHL

Är en anrik klubb som alltid varit en av de största i Ryssland. CSKA tappade två placeringar från fjolårets ranking eftersom de åkte ut i konferenssemifinalen. Har precis som Metallurg varit en toppklubb i KHL under ligans existens.

4. HV 71, SHL

Första svenska hockeyklubben på listan. Inte konstigt efter en riktig kanonsäsong som ledde hela vägen till SM-guld. HV 71 slutade tvåa i serien och trots den relativt lätta vägen till finalen var de värdiga vinnare. Kommer att vara en het kandidat till guldet även kommande säsong.

5. SC Bern, NLA

SC Bern spelar i den schweiziska ligan och dominerade under hela säsongen. Placeringen på listan är ett lyft med 26 placeringar jämfört med förra året. Mycket tack vare titeln som bästa laget i Schweiz och ett par fina resultat i Champions Hockey League där laget tog sig till kvartsfinal.

6. Tappara, Liiga

Tappara vann finska ligan överlägset på 127 poäng och gick även hela vägen i slutspelet. Utan tvekan det bästa laget i ligan och har varit det de senaste fem åren. På dessa fem åren har Tappara spelat fem finaler och vunnit de två senaste. Ett facit som placerar dom på en sjätteplats på listan över Europas bästa hockeyklubbar.

7. Frölunda, SHL

Att Frölunda kvalar in på en topp tio placering över de bästa klubbarna i Europa får nog ingen att höja på ögonbrynen. De har vunnit Champions Hockey League de två senaste åren och vann SM-guld 15/16. Förra året var Frölunda rankade tvåa i Europa men efter uttåget ur SM-slutspelet förra säsongen i semifinalen får de nöja sig med en sjundeplats. Favorittippade att ta SM-guld 17/18 och även ett av lagen som många förväntar sig i en CHL-final.

8. Brynäs, SHL

Hade en väldigt tung säsong 15/16 men tog sig i kragen under 16/17 och visade vad ett väldigt genomtänkt lagbygge kan leda till. HV 71 visade sig vara för starka under SM-finalen och Brynäs fick nöja sig med ett silver. Plockade hela 42 placeringar på listan över de bästa hockeylagen i Europa.

9. Lokomotiv Jaroslav, KHL

Letade sig precis in på listan förra året och har i år klättrat en placering. Spelade stundtals dominerande under grundserien och det såg väldigt bra ut inför slutspelet. Lokomotiv Jaroslav tog sig hela vägen till konferensfinal men fick där se sig besegrade och säsongen avslutades. Sålde Patrik Hersley under säsongen till mästarna SKA, kanske var han skillnaden?

10. Zug, NLA

Zug tar sistaplatsen i listan över Europas bästa hockeyklubbar. De förlorade finalen i den schweiziska ligan mot Bern. Det var deras första final sedan 1998 då de också vann. En klubb som fått ett lyft de senaste två åren och som förhoppningsvis kan fortsätta på samma linje.

SHL är Europas näst bästa liga

Det var ett tag som SHL klassades som världens näst bästa hockeyliga. Men sedan KHL bildades har SHL hamnat lite mer i skymundan. Nivån har blivit sämre på grund av att toppspelare väljer KHL för lägre skatter. Samma gäller för spelare som flyttar till Schweiz för att spela hockey. Stjärnor som Sverige hade kunnat behålla i SHL.

Men vad kan SHL och Sverige göra för att höja nivån på SHL är det många som frågar sig. Enkelt, sänk skatterna för hockeyspelare, nu, helst igår. Det kanske låter orättvist och helt bisarrt och ja, det är orättvist. Men livet är orättvist.

Antingen betalar svenska stjärnor lite mindre skatt i Sverige eller inte alls och betalar istället skatt i Schweiz och Ryssland. Skulle skatterna sänkas skulle det göra otroligt mycket för den svenska ishockeyn. Intresset skulle bli större, intäkterna skulle bli mer för klubbarna vilket leder till att klubbarna betalar mer skatt.

Fyra nationer representerar de tio bästa klubbarna i Europa

Klubbarna på listan kommer från Ryssland, Finland, Sverige och Schweiz. Inte särskilt konstigt eftersom hockeyn är en relativt liten sport i övriga länder. Lite överraskande är dock att finska ligan inte lyckats få med ett till lag på listan och att Schweiz har två.

Inför nästa år kommer listan kastas om i vanlig ordning och förhoppningsvis får vi upp ett till svenskt lag på en topp tio placering. Våra gissningar blir att Malmö står för en kanonsäsong och lyckas ta sig upp på en niondeplats.