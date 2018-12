Eto'o avslutar sitt berättande med en liten pik mot Guardiola, rörande att klubben vann trippeln (ligan, cupen och Champions League) under Guardiolas första säsong.

– Så, Xavi börjar att prata och säger ”negro, som vi alltid sagt förut och visat, vill vi att du stannar, och du måste samsas med Pep”. Jag svarar ”jag pratar inte med Pep, han måste be om ursäkt till mig eftersom han var respektlös mot mig öppet flera gånger och jag tänker inte låta det passera”. Pep börjar prata lite katalanska, han hade svårt att hitta ord.

– Vi mötte ett mexikanskt lag, Chivas. Och han hade oturen att ge mig 20 minuter. Jag tror att han var nära att sätta en kula i sitt huvud. På de där 20 minuterna gjorde jag 3 mål. Sedan möter vi Red Bull i New York, och jag gör 3 mål igen. Nu var han tvungen att organisera en försoning. Men eftersom han aldrig hade modet att säga saker till mitt ansikte, gick han via mina lagkamrater.

Eto’o förstod att han inte skulle bli långvarig i Barcelona, men en säsong under Guardiola skulle han åtminstone göra. På en försäsongsmatch presterade han mycket bra, vilket gjorde det svårare för Pep att rättfärdiga sin vilja att göra sig av med Eto’o.

När Rijkaard sedan försvunnit, och Pep klivit in, fick Eto’o beskedet att han var oönskad. Vad Eto’o svarade?

Eto’o berättar att han tidigare, under Frank Rijkaard, hade under en period när drabbats av en meniskskada. Då åkte Eto’o till Mallorca i 7 månader för att genomföra rehabiliteringen där. Det var, enligt kameruniern, ett stort misstag.

Samuel Eto’o stannade visserligen och spelade under Guardiolas första år i klubben, men Peps egentliga önskan var att sälja honom direkt.

För att kvalificera dig ska du ha ett finansierat konto eller ha placerat ett spel inom de senaste 24 timmarna. Notera att tillgången till live streams kan variera emellan olika länder | IP-restriktioner kan gälla | kontrollera med leverantören | 18+

*VIKTIGT MEDDELANDE - Sportal.se, i samarbete med bet365, erbjuder över 100 000 evenemang via livestream varje år. Notera att de immateriella rättigheterna att sända sådanaevenemang via livestream vanligtvis ägs på landsnivå och därför, beroende på var du befinnerdig, kan det finnas vissa evenemang som du inte kan se på grund av sådana restriktioner.Innan du blir medlem hos bet365 och finansierar ditt konto för att se ett särskilt evenemangvia livestream, rekommenderas du att först kontrollera med bet365, med tanke på var dittland är beläget, att du är berättigad att se evenemanget i fråga. Kontaktuppgifter tillbet365 hittar du genom att klicka her, och sedan klicka på Tjänster i det övre högra hörnet av webbplatsen, för att därefter välja Kontakta oss.