UEFA:s beskrivning av Nations League ”UEFA Nations League är en ny tävling för landslag. Den kommer att spelas vartannat år och den första upplagan tar plats säsongen 2018/19. Denna tävling kommer att ge fler tävlingsmatcher, då Nations League-matcher kommer att ersätta träningslandskamper. Alla 55 UEFA-länder kommer att delta och dessa har blivit indelade i 4 divisioner baserade på UEFA-koefficienter, ordnat så att länder kommer att tävla mot jämnbra motståndare. Varje division har delats in i 4 grupper bestående av 3 eller 4 lag. Gruppvinnaren belönas med uppflyttning och de som kommer sist i gruppen flyttas ned. För den första upplagan av tävlingen har de 4 divisionerna skapats baserat på UEFA:s rankingskoefficienter. Division A innehåller de topprankade lagen, medan liga D innehåller de lägst rankade lagen. Kompositionerna av grupperna inom varje liga bestäms med lottning. Inom varje grupp kommer lagen att spela mot varandra hemma och borta i september, oktober och november 2018. Gruppvinnarna i Division A kommer att kvalificera sig för slutspelet som kommer att spelas i juni 2019. Slutspelet kommer att bestå av semifinaler, match om tredje plats och självklart en final som kommer att bestämma den första vinnaren av UEFA Nations League. Det är mycket att se fram emot i UEFA Nations League.” EM-kvalet lottas efter Nations League Strax efter att Nations League är färdigspelat, den 2 december 2018, lottas kvalgrupperna till EM 2020. EM-kvalet spelas sedan från 21 mars till 19 november 2019. Efter att EM-kvalet avslutats kommer de fyra bästa lagen i varje Nations League-division som inte kvalificerat sig för EM 2020 att få spela ett playoff till EM. Det innebär alltså att ett lag från varje division kommer att få en EM-plats, och därmed är vi alltså garanterade att få en skräll i mästerskapet då det resulterar i att ett av lagen från D-divisionen kommer att ta sig till EM. Det lag som gjort bäst resultat i varje division kommer i playoff-semifinalen att ställas mot det lag som gjort fjärde bäst resultat i divisionen. Nations League fungerar alltså som en extramöjlighet att ta sig till EM. Spelschema Matchdag 1: 6–8 september 2018

Matchdag 2: 9–11 september 2018

Matchdag 3: 11–13 oktober 2018

Matchdag 4: 14–16 oktober 2018

Matchdag 5: 15–17 november 2018

Matchdag 6: 18–20 november 2018 Slutspel Division A: 5–9 juni 2019, för att utse vinnaren av Nations League Kval till EM 2020 Lottning av grupperna: 2 december 2018 Spelas mellan: 21 mars - 19 november 2019 Playoff till EM mellan gruppvinnarna i varje division: Semifinaler: 26-28 mars 2020 Finaler: 29-31 mars 2020 Sveriges matcher 2018 6 september 20:45: Österrike - Sverige (träningsmatch) Österrike - Sverige live stream 10 september 20:45: Sverige - Turkiet (Nations League) 11 oktober 20:45: Ryssland - Sverige (Nations League) 16 oktober 20:45: Sverige - Slovakien (träningsmatch) 17 november 18:00: Turkiet - Sverige (Nations League) 20 november 20:45: Sverige - Ryssland (Nations League) Alla grupper i Nations League Division A Grupp 1

Tyskland

Frankrike

Holland Grupp 2

Belgien

Schweiz

Island Grupp 3

Portugal

Italien

Polen Grupp 4

Spanien

England

Kroatien DIVISION B Grupp 1

Slovakien

Ukraina

Tjeckien Grupp 2

Ryssland

Sverige

Turkiet Grupp 3

Österrike

Bosnien & Hercegovina

Nordirland Grupp 4

Wales

Irland

Danmark DIVISION C Grupp 1

Skottland

Albanien

Israel Grupp 2

Ungern

Grekland

Finland

Estland Grupp 3

Slovenien

Norge

Bulgarien

Cypern Grupp 4

Rumänien

Serbien

Montenegro

Litauen DIVISION D Grupp 1

Georgien

Lettland

Kazakstan

Andorra Grupp 2

Vitryssland

Luxemburg

Moldavien

San Marino Grupp 3

Azerbaijan

Färöarna

Malta

Kosovo Grupp 4

Makedonien

Armenien

Liechtenstein

Gibraltar

