Roliga klipp inom sport och fotboll

Det finns mängder av klipp som samlar ihop flera roliga sporthändelser på nätet. Med tanke på att matcher filmas från flera olika vinklar med massvis av kameror blir det en hel del roliga händelser. De klipps ofta ihop till en längre video med många olika roliga sporthändelser.

Här nedan kan du se några av våra absoluta favoriter när det kommer till roliga sportklipp. Det är från ligor och sporter från hela världen men med störst fokus på fotboll. Roliga fotbollsklipp finns det mängder av på nätet, det är trots allt världens största sport.

Roliga sportklipp från NHL

Det kanske är mer tragiskt än roligt. Patrik Stefans miss i NHL-matchen mellan Dallas och Edmonton blev ett tråkigt avslut på hockeykarriären. Han valdes som första spelare i draften 1999 men lyckades aldrig leva upp till förväntningarna.

I klippet kommer ni att få se hur Patrik Stefan kan avgöra matchen i tom målbur men på något underligt sätt misslyckas han. Detta blev slutet på NHL-karriären och kort därefter la han skridskorna på hyllan. En av de mest klassiska tabbarna i NHL:s historia.

Nästa klipp är en samling från flera olika säsonger i NHL där matcherna gått till straffläggning. Det är nog redan rätt jobbigt att ta en straff inför flera tusen människor i ett kritiskt läge. Men det gör det inte mindre roligt när straffskyttarna gör bort sig totalt.

Den roligaste straffen läggs 1.23 in i videon av Dennis Wideman. Backen fick chansen under sin rookiesäsong att lägga en straff för sitt St. Louis. Men när han gör dragning får han lite väl mycket luft under fötterna. Det hela ser väldigt bisarrt ut och kommentatorerna kan inte hålla sig för skratt.

Den sista straffen i klippet av Alexander Semin är också en klassisk straff av ryssen. Ibland blir det inte som man tänkt sig helt enkelt.

Roliga bloopers i fotboll

Detta klippet innehåller lite allt möjligt från fotbollsåret 2017. Både roliga händelser, tabbar och skickliga spelare. Vårt favoritklipp från den elva minuter långa videon är när vida 4.12 när Neymar ska försöka finta sin motståndare. Men han glömmer bort att få med sig det allra viktigaste, bollen.

Om ni tittar fram till 6.24 kommer ni få se en målvaktstavla som nästan gör ont att kolla på. Ett missförstånd som slutar i att målvakten själv fumlar in bollen i eget mål. Sånt som absolut inte ska hända men ändå händer.

Ett väldigt uppmärksammat klipp som funnits på internet i åratal är när Rivaldo filmar så att motståndaren får rött kort. Att fotbollsspelare drar nytta av situationer och förstärker är ingen hemlighet. Men Rivaldo kanske valde att gå lite över gränsen. Dock är det spelaren i Turkiet som lägger en hög boll mot Rivaldo i ren frustration och får faktiskt skylla sig själv.

Säga vad man vill om Rivaldos filmning, bollen ska ändå inte träffa honom från första början. Hur som helst är det ett klassiskt klipp som setts flera miljoner gånger och som vi i efterhand kan skratta gott åt.