NY Rangers - Ottawa Senators: Speltips & live stream

Rangers har haft sina problem dom med. Första halvan på säsongen var otroligt bra, Chris Kreider såg ut att ha tagit stora kliv i sin utveckling för att sedan tappa allt. Lundqvist hade det tufft och puckarna studsade fel under en lång period. Men båda spelarna ser ut att prickat formen alldeles perfekt till slutspelet. Mika Zibanejad missade en stor del av säsongen men han ser även ut att vara i god form.

Det har på många sätt varit en tuff tid för Ottawa. Målvakten Craig Anderssons fru fick cancer så han missade en stor del av grundserien. Han kom sedan tillbaka och har storspelat sedan dess. Erik Karlsson fick ett skott på hälen vilket ledde till en stressfraktur som gjorde att han missade de tre sista grundserieomgångarna. Clark MacArthur som knappt spelat hockey på två år på grund av hjärnskakningar gick in och avgjorde match sex.

Alla semifinaler är givetvis sevärda men vill man se två av världens bästa svenskar på respektives position är detta en matchserie att följa. Antingen via live stream eller på teven.

Rangers låg under med 2-1 i förra matchserien mot Canadiens men vände och vann med 4-2 i matcher. Mycket tack vare Henrik Lundqvist som vann målvaktskampen mot Carey Price. En annan bidragande faktor var forwarden Rick Nash som tog ett stort ansvar både defensivt och offensivt. Även om han bara är känd som målskytt visade han vägen med sitt tvåvägsspel.

