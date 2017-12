De lag som går genom hela NFL Play Off kommer till slut nå finalen – Super Bowl . Där spelar man en avgörande match om vem som blir mästare, och således världens bästa lag inom amerikansk fotboll.

De lagen som sedan kvalificerar sig vidare kommer gå till Play Off , eller slutspel som vi säger i Sverige.

Vi på Sportal kommer täcka upp med NFL betting tips till de allra största matcherna under playoff eller Super Bowl.

Anledningen till detta är för att amerikansk fotboll ger dig många alternativ på betting tips som du kan spela på. Under en NFL match så kan du hitta odds på matchvinnare, resulta, bästa poängplockare, och mycket mer.

Att kolla på matcher som spelas i NFL är något som hela tiden växer i Sverige. Det blir alltfler som börjar intressera sig för att se NFL via live streams på nätet. Vilket vi inte tycker är speciellt konstigt.

