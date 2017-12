Har man potential för att skaffa en sådan frisyr ska man inte kasta bort chansen. Det gjorde heller inte Carlos Valderrama som hade frisyren under de största delarna av sin karriär.

Bastien Hery spelade under sin karriär i Paris Saint Germain. I Frankrike där förvisso pudlar är mycket populära.

En spelare som verkligen längtade till att ålderdommen skulle slå in är Giovanni Simeone. När denna spanjor blev upptagen i River Plates förstalag så valde han att raka av den övre delen av huvudet. Detta skapade en klassisk ”morfarfrisyr” som man får efter att hårfästet dragit alldeles för långt bak.

Roberto Baggio hade sitt hår både utsläppt och i en tofs. I Italien så går han under namnet ”Il Divin Codino” vilket kan översättas något i stil med ”den gudomliga hästsvansen”.

Nästa man på listan över roligast frisyrer för fotbollsspelare är Mario Balotelli. Under hela tiden som han varit aktiv i toppfotbollen i Europa så har han ständigt förnyat sin frisyr.

Den första fotbollsspelaren på vår lista är en svensk. Fredrik Ljungberg hade under VM 2002 och stora delar under säsongen i Arsenal den ikoniska frisyren.

