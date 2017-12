Schema & program för fotbolls-VM 2018 Match & lag Tid (svensk tid) Datum Grupp/final Stream/TV Ryssland - Saudiarabien 17:00 14 juni Grupp A Uppdateras inom kort Egypten - Uruguay 14:00 15 juni Grupp A Uppdateras inom kort Marocko - Iran 16:00 15 juni Grupp B Uppdateras inom kort Portugal - Spanien 20:00 15 juni Grupp B Uppdateras inom kort Frankrike - Australien 12:00 16 juni Grupp C Uppdateras inom kort Argentina - Island 15:00 16 juni Grupp D Uppdateras inom kort Peru - Danmark 18:00 16 juni Grupp C Uppdateras inom kort Kroatien - Nigeria 21:00 16 juni Grupp D Uppdateras inom kort Costa Rica - Serbien 14:00 17 juni Grupp E Uppdateras inom kort Tyskland - Mexiko 17:00 17 juni Grupp F Uppdateras inom kort Brasilien - Schweiz 20:00 17 juni Grupp E Uppdateras inom kort Sverige - Sydkorea 14:00 18 juni Grupp F Uppdateras inom kort Belgien - Panama 17:00 18 juni Grupp G Uppdateras inom kort Tunisien - England 20:00 18 juni Grupp G Uppdateras inom kort Columbia - Japan 14:00 19 juni Grupp H Uppdateras inom kort Polen - Senegal 17:00 19 juni Grupp H Uppdateras inom kort Ryssland - Egypten 20:00 19 juni Grupp A Uppdateras inom kort Portugal - Marocko 14:00 20 juni Grupp B Uppdateras inom kort Uruguay - Saudiarabien 17:00 20 juni Grupp A Uppdateras inom kort Iran - Spanien 20:00 20 juni Grupp B Uppdateras inom kort Danmark - Australien 14:00 21 juni Grupp C Uppdateras inom kort Frankrike - Peru 17:00 21 juni Grupp C Uppdateras inom kort Argentina - Kroatien 20:00 21 juni Grupp D Uppdateras inom kort Brasilien - Costa Rica 14:00 22 juni Grupp E Uppdateras inom kort Nigeria - Island 17:00 22 juni Grupp D Uppdateras inom kort Serbien - Schweiz 20:00 22 juni Grupp E Uppdateras inom kort Belgien - Tunisien 14:00 23 juni Grupp G Uppdateras inom kort Sydkorea - Mexiko 17:00 23 juni Grupp F Uppdateras inom kort Tyskland - Sverige 20:00 23 juni Grupp F Uppdateras inom kort England - Panama 14:00 24 juni Grupp G Uppdateras inom kort Japan - Senegal 17:00 24 juni Grupp H Uppdateras inom kort Polen - Columbia 20:00 24 juni Grupp H Uppdateras inom kort Saudiarabien -Egypten 16:00 25 juni Grupp A Uppdateras inom kort Uruguay - Ryssland 16:00 25 juni Grupp A Uppdateras inom kort Spanien - Marocko 20:00 25 juni Grupp B Uppdateras inom kort Iran - Portugal 20:00 25 juni Grupp B Uppdateras inom kort Danmark - Frankrike 16:00 26 juni Grupp C Uppdateras inom kort Australien - Peru 16:00 26 juni Grupp C Uppdateras inom kort Nigeria - Argentina 20:00 26 juni Grupp D Uppdateras inom kort Island - Kroatien 20:00 26 juni Grupp D Uppdateras inom kort Sydkorea - Tyskland 16:00 26 juni Grupp F Uppdateras inom kort Mexiko - Sverige 16:00 27 juni Grupp F Uppdateras inom kort Nigeria - Argentina 20:00 27 juni Grupp E Uppdateras inom kort Schweiz - Costa Rica 20:00 27 juni Grupp E Uppdateras inom kort Japan - Polen 16:00 28 juni Grupp H Uppdateras inom kort Senegal - Columbia 16:00 28 juni Grupp H Uppdateras inom kort England - Belgien 20:00 28 juni Grupp G Uppdateras inom kort Panama - Tunisien 20:00 28 juni Grupp G Uppdateras inom kort Vinnare Grupp C - Tvåa Grupp D 16:00 30 juni Åttondelsfinal Uppdateras inom kort Vinnare Grupp A - Tvåa Grupp B 20:00 30 juni Åttondelsfinal Uppdateras inom kort Vinnare Grupp B - Tvåa Grupp A 16:00 1 juli Åttondelsfinal Uppdateras inom kort Vinnare Grupp D - Tvåa Grupp C 20:00 1 juli Åttondelsfinal Uppdateras inom kort Vinnare Grupp E - Tvåa Grupp C 16:00 2 juli Åttondelsfinal Uppdateras inom kort Vinnare Grupp G - Tvåa Grupp H 20:00 2 juli Åttondelsfinal Uppdateras inom kort Vinnare Grupp E - Tvåa Grupp F 16:00 3 juli Åttondelsfinal Uppdateras inom kort Vinnare Grupp H - Tvåa Grupp G 20:00 3 juli Åttondelsfinal Uppdateras inom kort Kvartsfinal 1 16:00 6 juli Uppdateras inom kort Kvartsfinal 2 20:00 6 juli Uppdateras inom kort Kvartsfinal 3 16:00 7 juli Uppdateras inom kort Kvartsfinal 4 20:00 7 juli Uppdateras inom kort Semifinal 1 20:00 10 juli Uppdateras inom kort Semifinal 2 20:00 11 juli Uppdateras inom kort Bronsmatch 16:00 14 juli Uppdateras inom kort Final 16:00 15 juli Uppdateras inom kort