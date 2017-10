Maskotar i OS genom tiderna – Sommar & Vinter

Alla medaljtagare under OS 2016 fick inte bara en medalj, utan även ett mjukisdjur av Tom i den färg som stämde överrens med medaljen som delats ut.

Namnen Wenlock och Mandeville valdes inte av en slump. Much wenlock var nämligen den stad där det första OS-mötet hölls 1850, och är grunden till det moderna OS som vi känner igen idag.

Dessa två enögda figurer ska symbolisera glödheta droppar med stål från den sista balken för Olympic Stadium. Det polerade stålet skulle låta de reflektera alla talanger och personligheter som fanns under OS.

Miga och Quatchi fungerade som huvudmaskotar under vinter-OS, och Sumi och Mukmuk som maskotar inför Paralympics som hölls efter huvudtävlingarna.

Detta två figurer symboliserar snö och is. Neve är det italienska namnet för snö, och Gliz är en forkortning för det italienska ordet ghiaccio som betyder is.

Maskotorna kan tyckas ha en ganska konstig form, men är inspirerade av den skulpturna ”Daidala” som var mycket populära under antikens Grekland. Enligt OS-kommitén i Aten så menar man att skulpurerna står för deltagande, brödrarskap, jämnställdhet, samarbete och fair play. De valdes som maskotar till OS 2004 för att länka samman dåtiden olympiska spel med nutidens tävlingar.

I samband med sommar-OS i Atlanta så valde Nintendo att skapa ett TV-spel med namnet ”Izzy’s Quest for the olympic rings” och använde sig då av maskoten.

Det är inte speciellt enkelt att veta vad figuren Izzy ska föreställa, vilket även är hela tanken med figuren. Izzy är nämligen en förkortning eller ett namn som syftar på ”Whatizit?” eller ”What is it?”. Som då är en fråga om vad det egentligen är?

För första gången så skapades en maskot som inte är förknippad till något djur, såvidare man inte blandar in sjöstjärnor.

Dessa maskotar blev det första kända maskotparet för vinter-OS. De var mycket väl använda under tävlingarna, och prydde länge skyltarna som meddelade att man kommit till Calgary. Dessa maskotar återsågs sedan i filmen ”Cool Runnings” som förvisso handlar om OS i Calgary.

Andra förslag på maskotar som skulle användas under vinter-OS i Sarajevo var till exempel en snöboll, bergsget, vässla eller ett lamm. Vargen Vuchko blev dock vinnare efter att folket hade röstat på vilket förslag som var bäst.

Mitt under det kalla kriget så valde Los Angeles att släppa en ovanligt pateriotisk maskot för sommar-OS. Maskoten blev en örn, som även är USAs nationaldjur.

Under invigningen i Moskva så användes björnen Misja flitig för att sprida glädje och god stämning kring de olympiska spelen. Även under avslutningscermonin användes björnen, då med en tår i ögat för att spelen var slut.

Amik är ett ord hämtat från anishinaabemowin som är ett språk som talades av nordamerikanska indianstammar och betyder just ”bäver”.

Under sommar-OS i Montréal så använde man sig av en bäver som maskot. Bävern fick namnet Amik.

Över 2 miljoner Waldi-relaterade produkter blev sålda till turister som var på besök i Tyskland under OS i Munchen.

