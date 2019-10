Trots Manchester City framgångar i Premier League har de dock aldrig lyckats kamma hem det som en klubbspelare/tränare längtar efter som mest: Champions League-titeln. Trots pengarna som pumpats in i klubben och ett av världens mest framstående tränare Pep Guardiola, finner sig klubblaget Manchester City långt från gränsen. Manchester City har sedan år 2008 enbart spelat en semifinal i Champions League. Längre än så har de aldrig lyckats komma. De senaste två säsongerna har de blivit utslagna mot lag som de normalt sett vunnit mot i Premier League, vilka är Tottenham och Liverpool.

År 2011 var första gången som Manchester City lyckades vinna Premier League, vilket också blev deras första stortitel. Sedan dess har storklubben vunnit fyra stycken Premier League under tre olika tränare: Robert Mancini, Manuel Pelligrini och Pep Guardiola. Med det sagt gjorde pengar en stor skillnad och Manchester City är idag en av de fruktade klubbarna ett klubblag kan möta.

