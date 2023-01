Matcher & spelschema

För att enkelt kunna följa alla matcherna som kommer att spelas under handbolls VM 2023 – så har vi samlat ihop ett spelschema. Där kommer du se datum och tider som gäller för alla matcher under VM i handboll 2023.

Det är perfekt att följa med i spelschemat för att kunna se handbolls VM 2023 stream & på TV. Det gör det enklare för dig att känna till vilka tider och datum som gäller. Inte minst för Sveriges matcher.

Datum & tid Match 11 januari 21:00 Frankrike – Polen 12 januari 18:00 Kap Verde – Uruguay 18:00 Chile – Iran 18:00 Ungern – Sydkorea 18:00 Saudiarabien – Slovenien 18:00 Spanien – Montenegro 20:30 Island – Portugal 20:30 Sverige – Brasilien 13 januari 18:00 Argentina – Nederländerna 18:00 Bahrain – Tunisien 18:00 Marocko – USA 18:00 Tyskland – Qatar 20:30 Danmark – Belgien 20:30 Egypten – Kroatien 20:30 Norge – Nordmakedonien 20:30 Sebien – Algeriet 14 januari 18:00 Brasilien – Uruguay 18:00 Frankrike – Saudiarabien 18:00 Montenegro – Iran 18:00 Portugal – Sydkorea 20:30 Island – Ungern 20:30 Polen – Slovenien 20:30 Spanien – Chile 20:30 Sverige – Kap Verde 15 januari 18:00 Belgien – Tunisien 18:00 Egypten – Marocko 18:00 Tyskland – Serbien 18:00 Nordmakedonien – Nederländerna 20:30 Kroatien – USA 20:30 Danmark – Bahrain 20:30 Norge – Argentina 20:30 Qatar – Algeriet 16 januari 18:00 Brasilien – Kap Verde 18:00 Montenegro – Chile 18:00 Slovenien – Frankrike 18:00 Sydkorea – Island 20:30 Iran – Spanien 20:30 Polen – Saudiarabien 20:30 Portugal – Ungern 20:30 Uruguay – Sverige 17 januari 18:00 Algeriet – Tyskland 18:00 Belgien – Bahrain 18:00 Nordmakedonien – Argentina 18:00 USA – Egypten 20:30 Kroatien – Marocko 20:30 Nederländerna – Norge 20:30 Qatar – Serbien 20:30 Tunisien – Danmark 18 – 23 januari Mellanrunda (uppdateras strax) 25 – 29 januari Finalspel (uppdateras strax)

I vanlig ordning så är det först ett gruppspel som kommer att spelas. Där kommer 3 av 4 lag att ta sig vidare till en mellanrunda. Denna mellanrunda kommer att vara en ny form av grupp där sedan 2 av 6 lag tar sig vidare från. De lagen som lyckas med detta kommer att belönas med en plats till semifinalerna och eventuellt den stundande VM finalen.

Grupper

Alla grupper inför VM i handboll är redan lottade och klara. Här kan du se alla lag som deltar – samt vilka grupper de kommer att göra upp i.

Grupp A

Lagen i Grupp A spelar alla sina matcher Krakow, Polen.

Spanien

Iran

Chile

Montenegro

Grupp B

Lagen i Grupp B spelar alla sina matcher i Katowice, Polen.

Polen

Saudiarabien

Frankrike

Slovenien

Grupp C

Lagen i Grupp C spelar att sina matcher i Göteborg, Sverige.

Sverige

Uruguay

Kap Verde

Brasilien

Grupp D

Lagen i Grupp D spelar alla sina matcher i Kristianstad, Sverige.

Island

Sydkorea

Portugal

Ungern

Grupp E

Lagen i Grupp E spelar alla sina matcher i Katowice, Polen.

Tyskland

Serbien

Qatarl

Algeriet

Grupp F

Lagen i Grupp E spelar alla sina matcher i Krakow, Polen.

Norge

Argentina

Nordmakedonien

Nederländerna

Grupp G

Lagen i Grupp G spelar alla sina matcher i Jönköping, Sverige.

Egypten

Marocko

USA

Kroatien

Grupp F

Lagen i Grupp F spelar alla sina matcher i Malmö, Sverige

Danmark

Belgien

Bahrain

Tunisien

Spelare i Sveriges handbollslandslag till VM

Här kan du se en sammanställning av alla spelare som finns med i truppen för handbolls VM 2023.

Spelare Klubb Målvakter Andreas Palicka Paris SG Tobias Thulin Rhein-Neckar Löwen Mikael Appelgren GOG Vänstersex Hampus Wanne FC Barcelona Lucas Pellas Montpellier Mittsex Max Darj Füchse Berlin Fredric Pettersson Fenix Toulouse Oscar Bergendahl TVB Stuttgart Högersex Niklas Ekberg THW Kiel Daniel Pettersson SC Magdeburg Vänsternio Jonathan Carlsbogård FC Barcelona Eric Johansson THW Kiel Olle Forsell Schefvert Rhein-Neckar Löwen Mittnio Felix Claar Aalborg Jim Gottfridsson Flensburg-Handewitt Högernio Lukas Sandell Aalborg Linus Persson Nantes Albin Lagergren Rhein-Neckar Lowen Tränare Glenn Solberg –

Bästa bettingsidor för handbolls VM odds

De allra flesta spelbolag och bettingsidor kommer ha handbolls VM 2023 odds att spela på. Det kan skilja ganska mycket på de allra bästa oddsen – och de sämsta. Därför kan det vara bra att få vägledning till de sidor som vi anser är bäst på betting under VM i handboll.

En del bettingsidor kommer med stor sannolikhet att dela ut erbjudanden under handbolls VM. Det kan vara allt från gratis bets, oddsboostar eller extra bra bettingbonusar att spela med. Det kan vara värt att kika in bland våra sammanfattningar om tre bettingsidor som vi anser vara bäst på odds under handbolls VM.

Expekt

En grymt bra sportsbook – tillsammans med en mycket trevlig välkomstbonus gör att Expekt är en av sidorna vi tipsar inför oddsen på handbolls VM 2023.

Här kommer du att kunna hämta ut 1500 kr i gratis bet – en summa som du kan välja på valfri match under mästerskapet.

Det är en stor fördel att du även kan använda dig av Swish för att göra insättningar. Du komme även kunna registrera dig enkelt med BankID.

Bet365

En sida som alltid är ett säkert kort för att spela på några av de bästa och högsta odds är Bet365. De ser alltid till att maximera de odds som erbjuds på sin bettingsida. En stor fördel med att vara medlem hos Bet365 är att du kommer kunna streama massor av sport som t.ex. fotboll, handboll, ishockey och basket.

Unibet

Hos Unibet ser de ofta till att ha extra bra odds när Sveriges landslag spelar sina matcher i stora mästerskap. Här är chansen hög att du även kan ta del av oddsboostar på utvalda matcher. Det är förutom det – en mycket bra och uppskattad bettingsida. Smidigt, snabbt och tryggt!

Mer om handbolls VM 2023

Under mästerskapet så kommer vi på Sportal.se att uppdatera med de senaste oddsen och aktuella speltips. Här kan du som vill tippa matcher under handbolls VM 2023 kunna få tips och hjälp med oddsen. Det är alltid en god idé att läsa på inför viktiga matcher som du vill spela på. Vi kommer att följa handbolls VM 2023 flitigt – och dela med oss av våra tankar och speltips. Du kan även hitta guider inför mästerskapet på vår hemsida.

Skulle Sveriges landslag vinna VM 2023 – så kommer det bli det femte VM guldet i historien. Den senaste gången som Sverige lyckades vinna ett världsmästerskap är 1999. u håller vi tummarna för Gottfridsson och Company!