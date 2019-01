”Barcelona har alltid varit en drömklubb för mig… Jag har kollat på Barcelona sedan barnsben och även senare när man blev mer medveten om spelet under Guardiola Eran, som i sin tur gjorde mig till en ännu större beundrare för klubben. Jag har alltid varit en stor beundrare av Messi, trots att jag tyckte om hela laget”.

Inte heller är 21-åringen helt främmande för Barcelona, då han har under sin uppväxt följt dem sedan barnsben.

Frenkie de Jong är för bra för Ajax och har potentialen att bli en av världens bästa mittfältare. Vid första anblicken kan den unge mannen se rätt så liten ut och ej kapabel till att göra tacklingar, men bör inte underskattas då hans förmåga till passningar och dribblingar är av världsklass. Det som gör Frenkie De Jong till en unik spelare är hans kyla då nederländaren har förmågan att hålla huvudet kallt under press.

Mittfältarna i Barcelona håller på att åldras och på så vis passar Frenkie de Jong in de kommande åren. Sergio Busquets, som är en solkar del av startelvan är 30 år gammal och har minst 3 år till. Raktic är likt Busquets även 30 år gammal och med tanke på att de håller på att bli ”gamla”, så är det rinligt att påstå att Frenkie De Jong och Arthur är de som fortsätter att skriva Barcelonas historia. Men att bli en toppklass-spelare kommer inte över en natt, Frenkie behöver mycket speltid för att utvecklas, precis som Arthur får just nu. Ett dugligt förslag hade varit att låta Frenkie bytas ut mot Raktic vid halvtid och ibland bänka Rakitic i 60-70 minuter.

