Totalt så kommer det användas 11 arenor under hela VM 2018 i Ryssland.

Vi rekommenderar dig helt klart att ta hjälp av vår sida om hur du kan titta på VM streams & på TV live . Där hittar du all information du kan tänkas behöva för att sända matcherna direkt i din dator, TV, mobil eller surfplatta.

Under åren så finns det minst sagt flera klassiska finaler i VM. Inte minst föregående final som spelades mellan Tyskland och Argentina. Den finalen slutade med att Tyskland drog längsta strået, och vann med 1-0 efter mål från Mario Götze i förlängning.

Här samlar vi info kring den VM-final som kommer att spelas under mästerskapet 2018.

Den största matchen under hela mästerskapet kommer att vara VM-finalen 2018. Då kommer världens bästa landslag att koras, och mängder av människor kommer att följa matchen live.

Vi tror helt klart Sverige kommer att vinna matchen. Detta med mer än ett mål. Kolla vi in vilka odds som bet365 erbjuder för oss så hittar vi ganska bra odds för vårt spel.

Det kommer troligtvis inte som en chock, men det finns mängder av odds under fotbolls-VM som du kan använda dig av. Det är väldigt populärt att använda sig av både odds och livebetting under VM.

Just nu finns ingen svensk trupp uttagen till fotbolls-VM. Därför kommer vi ge dig en trolig trupp som Sverige kommer åka till Ryssland med.

Vi kommer även ge dig som läsare en lista med de spelare i svenska landslaget under VM 2018. Där kan du se alla spelare som Janne Andersson tagit ut i sin VM-trupp.

Med överblicken för alla grupper så kommer du även se vilka 32 landslag som spelar i VM. Alla dessa lag, förutom värdlandet Ryssland har slåts via ett VM-kval för att få sin plats.

