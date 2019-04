Trots att Ajax inte är så erfarna visade de att de går att opponera sig mot giganter och löpa in i ytor som medförde en hög risk. Framfusiga Ajax utmanade inte enbart Juventus, men också fotbollens fysik och dess lagar genom att ta höga risker som i sin tur kunde få katastrofala konsekvenser. Dagens fotboll på högsta nivå utmärks av att man väljer det säkra före det osäkra, det är ett kännetecken. Så är det bara. En av dessa farliga risker som visade på oerfarenhet var att Ajax mittfält ställde sig som en linje långt ifrån backlinjen, vilket i sin tur skapade ett stort glapp mellan backlinje och mittfält. Hade Juventus märkt detta, kunde Ronaldo spelat rollen som falsk nia, och bygga upp därifrån. Istället smög Ronaldo bakom backlinjen och väntade på ett godtyckligt läge.

