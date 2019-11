Trolig laguppställning Manchester United:

De Gea

Wan-Bissaka - Maguire - Lindelöf - Williams

McTominay - Fred - Lingard

James - Martial - Rashford

Trolig laguppställning, Aston Villa:

Heaton

Guilbert - Konsa - Mings - Targett

Hourihane - Luiz - McGinn

El Ghazi - Wesley - Grealish

På plats för en rejäl uppryckning

Birminghamnlaget Aston Villa reser upp till Manchester för att ta sig an en minst sagt sovande jätte som inte har rosat marknaden såhär långt i Premier League och spelet vacklar något enormt. Hemmalaget Manchester United är i en dålig form just nu och det är dags för en uppryckning om det inte ska bli värre krisrubriker och tumult kring tränare Ole Gunnar Solskjaer. I deras senaste match förlorade laget i Europa League med 2-1, med ett väldigt reservbetonat lag, borta mot kazakiska FC Astana. Men nu är det dags för en återhämtning och en rannsakning för spelarna. På hemmaplan tror vi att de kommer att spela upp sig framför sina egna supportrar, något som kommer att ge en skjuts för laget i denna match mot det klassiska laget Aston Villa.

Under söndagseftermiddagen tar den skakande giganten Manchester United emot Aston Villa på Old Trafford i ett som kan bli ett ångestmöte i Premier League. Hemmalaget ligger på niondeplats med sjutton poäng på tretton matcher och spelade oavgjort mot nykomlingen Sheffield United i deras senaste Premier League-match med 3-3. Manchesterlaget visade prov på bristande kvalité i spelet i första halvlek och Sheffield United fick göra i princip vad de ville. I andra halvlek spelade laget upp sig och tog ledningen med 3-2 efter att ha legat under med 2-0. Detta stod sig dock inte matchen ut utan mötet slutade oavgjort i sista stund. Manchester United kunde inte hålla ut. Nu ställs laget återigen mot en nykomling i Premier League vilket är Aston Villa, i en match som måste innebära en hemmavinst om Manchester United inte ska bli mer indraget i fördärvet. Detta är ett möte som kan skapa fler domedagsrubriker om inte segrararna rullar in nu. Ingen av lagen har spelat en oavgjord match i ligan ännu, något som vi tror inte kommer att förändras i denna match.

Bortalaget Aston Villa är i en form som lovar gott inför framtiden. I lagets föregående match tog de en någorlunda komfortabel vinst i bottenmötet mot Newcastle United med 2-0 efter mål av den holländska mittfältaren El Ghazi och irländaren Hourihane. Laget parkerar just nu på en femtondeplacering med fjorton poäng på tretton matcher i Premier League och vill klättra högre i tabellen för att undvika bottenstriden.

Spetips & Odds: Manchester United - Aston Villa

Historiken mellan lagen ser lovande ut för Manchester United. Laget har vunnit tio gånger och spelat oavgjort två mot Aston Villa av deras senaste tolv möten under de senaste säsongerna. En hemmavinst i detta möte mellan Manchester United - Aston Villa är ett måste på flera sätt. Pressen kommer att vara på hemmalaget att ta intiativet i matchen och föra den till sin favör. Vi tror att Manchester United kommer att ta kommandot direkt i matchen och visa att de vill vill vinna den för att på så vis ta ner krisrubrikerna som uppstått kring laget på sistone. Tränare Solskjaer är pressad att få laget att leverera om inte de vänder på skutan så snart som möjligt.

Vi tror att hemmalaget vinner matchen och leder i halvtid mot Aston Villa i Premier League. Spela på att Manchester United leder och vinner matchen i halvtid/fulltid till ett odds på 2.30 gånger pengarna, som finns att hämta på Bet365. Gör det nu för att ta del av denna match som kan innebära att pressen blir mindre på hemmalaget framöver.