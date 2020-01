Speltips & odds: Inter - Fiorentina 29/1

Inter tar emot Fiorentina på San Siro, då det ska avgöras vilket lag som tar steget till semifinal. Inget av lagen har förlorat under 2020.

Trolig laguppställning, Inter

Handanovic

Godín – Ranocchia – Bastoni

Candreva – Barella – B. Valero – Vecino – Young

L. Martínez – A. Sánchez

Trolig laguppställning, Fiorentina

Terracciano

Milenkovic – Ceccherini – Cáceres

Lirola – Benassi – Pulgar – Badelj – Dalbert

F. Chiesa – Cutrone

Vilka når semifinalen?

Igår fick vi se en händelserik kvartsfinal i Coppa Italia mellan Milan och Torino, där ”Il Rossoneri” kunde avgöra matchen under förläningen och vinna med totalt 4-2. De kommer att ställas mot Juventus i ett hett dubbelmöte.

Men dessförinnan ska säsongens sista kvartsfinal i cupen ska spelas, och lagen som gör upp är Inter och Fiorentina. Vinnaren tar sig till semifinal, där Napoli väntar.

Varken Inter eller Fiorentina har förlorat under 2020, och det är således två ganska så formstarka lag som kommer till matchen. Inter har dock haft en liten dipp på sistone, och är inte glada över att ha kryssat sina tre senaste ligamatcher. I samtliga av dessa matcher – alla med slutresultatet 1-1 – har man dessutom släppt in en kvittering under matchens avslutande 15 minuter.

Lautaro Martínez blev utvisad mot Cagliari senast, men avstängningen påverkar inte cupmatcherna och han väntas starta ikväll. Vid sin sida på topp lär vi få se Alexis Sánchez, som nyligen kommit tillbaka från långvarig skada.

Speltips & odds

Fiorentina hade en tuff höst men har börjat gå bra. Inte minst defensivt har man sett starka ut, och bara släppt in ett mål på fyra senaste trots matcher mot Napoli och Atalanta.

Inter har haft svårare att få till det framåt på sistone än vanligt, och har spelat 1-1 i tre av sina fyra senaste matcher. Nu väntas man rotera laget en aning, och ställer inte upp med sitt bästa manskap.

Vi ser tecken på att matchen kan sluta oavgjort och spelar kryss till 4.20 gånger pengarna på Bet365.