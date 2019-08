Bortalaget för eftermiddagen Everton har en bättre trupp och har rustat den ytterligare under sommaren.

Trolig laguppställning Crystal Palace:

Guaita

Ward - Dann - Sakho - Van Aaonholt

Townsend - McArthur - Milivojevic - Meyer

Ayew - Benteke

Trolig laguppställning Everton:

Pickford

Sidibé - Keane - Mina - Digne

Walcott - Gomes - Delph - Bernard

Sigurdsson - Tosun

En tuff bortamatch

Hemmalaget för eftermiddagen Crystal Palace har en historia av att göra det svårt för gästerna som kommer till den kokande arenan Selhurst Park med ett stort tryck från hemmasupportrarna. Dock inte mot dagens motståndare. De har inte vunnit mot Everton på de hela åtta senaste mötena lagen sinsemellan. Vi tror dock att det kommer att bli svårt för hemmalaget i denna matchen då Everton har slipat sin trupp yterliggare sedan föregående säsongen och Crystal Palace har inte blivit nämnvärt bättre.

Everton reser till London för att möta detta lag tränat av Roy Hodgson, ett lag som lyckades behålla nyckelspelaren Wilfried Zaha från just Everton och Arsenal som det ryktades om i sommar. Trots det har Liverpoolklubben Everton varit upptagna i sommar med att värva in spännande spelare såsom iden italienske anfallaren Moise Kean, Fabian Delph och lånat in Djibril Sidibé. Känslan är att laget har steppat upp från tidigare år och satsar för att konkurrera om en Europaplats på riktigt denna säsong.

Speltips & Odds: Crystal Palace - Everton

Everton kommer att vara på tårna för att visa att de vill vara med i toppen av Premier League denna säsongen redan från början. Idag är den dagen och vi tror att Crystal Palace kommer att stå upp bra i inledningen av matchen men sedan kommer att vika sig mer och mer när Everton kommit in i matchen och i säsongen.

Vi tror att Everton vinner denna matchen över nittiominuter och vi spelar den raka 2:an till ett odds på 2.45. Du hittar detta på Bet365. Gör detta nu för att ta del av inledningen av Premier League-säsongen.

Tips: Everton vinner matchen

Odds: 2,45 (Bet365)