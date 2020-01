Speltips & Odds: Burnley - Arsenal 2/2

Streama

Övrig bra info om matchen:

Match: Burnley – Arsenal, Premier League.

Datum & tid: 2/2 – kl.15:00

Arena: Turf Moor

Stream: ViaPlay

Trolig laguppställning, Burnley

Pope

Bardsley – Tarkowski – Mee – Taylor

Hendrick – Westwood – Cork – McNeil

Rodriguez – Wood

Trolig laguppställning, Arsenal

Leno

Bellerin – Luiz – Sokratis – Saka

Torreira – Xhaka

Pepe – Özil – Martinelli

Aubameyang

Arsenal har det fortfarande svårt

Arsenal har haft det lite knaggligt på den senaste tiden. På deras fem senaste spelade matcher i Premier League har Arsenal enbart lyckats kamma hem en vinst. De resterande fyra senaste matcherna har slutat som tre oavgjorda och en förlust i Premier League. Mikel Arteta har nu administrerat klubben i fem Premier League matcher och man har inte riktigt sett drastiska resultat. Somliga menar att han behöver mer tid, medan andra menar att det är spelarna som inverkar på det undermåliga resultatet.

Pierre-Emerick Aubameyang förväntas komma tillbaka efter sitt röda kort i matchen mot Crystal Palace. Efter närmare utredning tog Premier League beslutet att Aubameyang skulle bli avstängd i tre matcher. Men nu är han äntligen åter tillbaka på plan, vilket innebär goda nyheter för klubbfansen såklart.

Burnley har varit starka på sina senaste två spelade matcher i Premier League. I den ena matchen mot Leicester City vann Burnley med 2–1 på hemmaplan och 2-0 på bortaplan mot Manchester United. Denna snabba comeback är väldigt förvånande och väcker mycket nyfikenhet med tanke på att Burnley förlorat fyra av deras sex senaste matcher i Premier League.

Speltips

Mikel Artetas taktiker liknar till stor del Pep Guardiolas och med tanke på att Mikel Arteta aldrig varit tränare förut tycker jag att han gör ett bättre jobb än Unai Emery i alla fall. Personligen tror jag det kommer att ta tid innan Arteta når sin prime.

Burnley å andra sidan har som tidigare nämnts vunnit sina två senaste matcher mot Premier League topplag, vilket är väldigt skrämmande.

Jag tror att båda lagen kommer att pressa högt upp på plan, och att Burnley kommer minst göra ett mål i matchen. Detta på grund av att Arsenal har släppt in 34 mål på 24 spelade matcher i Premier League hittills, vilket innebär att de släpper in 1,41 mål per match. Inte heller får man glömma att Arsenal enbart gjort 32 mål, vilket är två mål mindre än antalet insläppta mål, vilket säger oss att Arsenal har varit dåliga på att skapa och sätta sina chanser. Viktigt att nämna dock är att under Mikel Arteta har Arsenal hittills släppt in 5 mål och gjort 6 mål, vilket är en liten förbättring.

Vi tror att Arsenal enbart kommer göra ett mål och att Burnley gör minst ett. Därmed tror vi att matchen slutar som oavgjord till oddset 3.60 på Bet365