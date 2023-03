Streama Hammarby - AIK (13/3): Live stream & TV

Vad: Hammarby – AIK, kvartsfinal i Svenska Cupen Var: Tele2 Arena, Stockholm När: 13 mars, klockan 19:00 Live stream: C More TV: C More Fotboll Speltips: Hammarby – AIK speltips

Streama Hammarby – AIK live

Svenska Cupen spelas bara under en kort tid av året, och därför är det många som inte har full koll på hur man kan titta på matcherna från tävlingen. Vi kan tala om för er att det går att streama Hammarby – AIK live hos C More. Där visas alla matcher från Svenska Cupen live, och där kan ni således titta på Stockholmsderbyt.

För att få tillgång till sändningen måste ni skapa ett konto hos C More och där köpa abonnemanget paket Plus.

Det är upp till er vilken enhet ni vill använda för att titta på er Hammarby – AIK stream. Se matchen direkt via mobil, dator eller surfplatta. Sitter ni dessutom på en Chromecast eller liknande kan ni välja att koppla över er fotboll stream till TV-skärmen, för att se matchen direktsänt på TV.

Vi tror absolut att ni kommer att bli nöjda med er Hammarby – AIK live stream. Sändningen håller hög kvalitet, vad gäller både bild och ljud.

Gå till C More

C More Skapa ett konto och köp paket Plus

Streama Hammarby – AIK live

Titta på Hammarby – AIK på TV

Vilken kanal är det då som sänder Hammarby – AIK på TV? Vilken kanal visar matchen? Det är som sagt C More som sitter på sändningsrättigheterna till Svenska Cupen, och de kommer att visa matchen såväl online som på TV. Vad gäller TV-sändning kommer matchen att kablas ut på C More Fotboll.

C More Fotboll är en kanal som även finns i HD, vilket innebär att ni kan få se matchen med riktigt hög upplösning. Allt för att upplevelsen framför sändningen av derbyt ska vara så bra som möjligt.

Sändningen drar igång klockan 18:30, med försnack i en studio där ni får sällskap av Frida Nordstrand, Olof Lundh och Astrit Ajdarevic. Själva matchen kommer att kommenteras av Åke Unger och Marcelo Fernández.

Kanal: C More Fotboll

Sändningsstart: 18:30

Avspark: 19:00

Inför matchen

Det är svårt att säga vilket lag som är favoriter här. Spelbolagen håller Hammarby som rätt klara favoriter, vilket delvis är tack vare hemmaplansfördelen men även med tanke på att Hammarby imponerat än mer i gruppspelet. Det motstånd man ställts emot har dock som bäst varit av Superettanklass, och nu kommer det första riktiga testet för årets Hammarby.

AIK är det Stockholmslag som gjort det bäst i derbyna på senare år, och även historiskt sett. På ”Nya Söderstadion” har Hammarby dock tagit sju poäng i de tre senaste derbyna mot AIK.