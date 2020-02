- VAR är inte till för att utbringa millimeter-rättvisa. Det är till för att rätta till stora, uppenbara misstag som kan ske. Om jag till exempel blåser en straff och det visar sig vara en meter utanför straffområdet, det kan ju alla se på TV-bilderna men det kan jag inte se av olika anledningar. Kan vara att jag har dålig vinkel eller att någon står i vägen eller att jag inte fattade det. Sedan slår man upp det på TV:n och efter en repris ser alla att "det var ju en meter utanför". Där ska VAR gå in och rätta till. Eller att exempelvis alla ser att bollen är över mållinjen men att vi inte kunde se det. Stora uppenbara saker för att rädda fotbollen.

En diskussion som har varit är situationen med offside i matcher. Tillfällen när domaren näst intill omöjligt kan se det med blotta ögat. Flera exempel på det finns i närtid när en spelare är någon millimeter offside och VAR går därefter in och rättar till det när linjedomaren inte sett det. Al-Hakim menar på att sådana situationer inte är grejen med verktyget anser han.

- Man ska ha klart för sig att allt som är nytt eller annorlunda kommer alltid att kritiseras. Det behöver inte vara inom fotbollen, det kan vara vad som helst ute i samhället - om man tar in något nytt system i ens jobb kommer det att kritiseras för att man inte kan det. Att man känner att det var bättre förr och så vidare. Man måste lära sig det och att det alltid kommer att vara det i början oavsett vad det är det ju så, säger han och fortsätter:

- Grunden till VAR, ja varför kom det till egentligen? Jo, för att tekniken har utvecklats såklart. Men framförallt för att man accepterar inte misstag på samma sätt som man kanske gjorde förr i tiden, jag vet inte. Misstagen syns mer med dagens teknik också. Så länge som spelare, ledare och publik inte accepterar våra misstag som görs och kommer alltid att göras, då måste vi föra in VAR. Accepterar man att det blir fel någon gång och att det är en mänsklig faktor, då skulle jag säga att vi inte behöver VAR. Lite så är det, säger han.

- Min och många av mina kollegors inställning till det, jag kan inte prata för alla, men jag är ju där för att serva spelare, ledare och publik. Vi är där för sportens skull och är det så att sporten behöver föra in något (verktyg) så ska vi såklart vara de första att säga ja till det, eftersom vi är de som ska se till att det blir så bra som möjligt.

- I bästa av världar ska kanske någon annan som typ en utsänd person från förbundet eller domarkommittén ta alla dessa frågor. Om det till exempel varit en match med några konstigheter. Det bästa är om det är en person som gör det som inte dömer matchen och kan fånga in det (som har hänt). Såklart är jag inte främmande att göra intervju och ge min syn på det hela, men jag vet inte hur bra det är för tittarna och spelare - om de vill ha det eller inte. Det har efterfrågats och sedan har ingen annan kunnat göra det än jag och då tycker jag att man ska vara öppen med saker och ting och inte låsa in sig, säger han och fortsätter:

- Det tråkiga med dagens utveckling är man kastar ut sig vad som helst bara för att det är via nätet då på något sätt, det är lättare att göra det. Dels fegare men framförallt lättare skulle jag säga att det är. Att man bara gör det i stundens hetta när man är frustrerad. Förr i tiden var det ju inte så eftersom det inte fanns den möjligheten, då blir det inte på det sättet och man hinner kanske landa i sin aggression.

Det finns alltid trista baksidor i sådant som engagerar folk och där mycket känslor infinner sig. Hat förekommer i alltför stor utsträckning i sport, något vi har flera dystra exempel på i närtid. De rasistiska kommentarer och hot som infann sig under VM-sommaren 2018 i Ryssland mot fotbollsspelaren Jimmy Durmaz efter mötet med Tyskland är ett exempel på en offentlig person som fick utstå mycket hat på internet. Matchen slutade i en snöplig förlust med 1-2 i den sydryska staden Sotji. I dagens hårda klimat kan anonyma människor spotta ut sig vad de vill på nätet och det kommer oftast fram till den drabbade. Hur ser Al-Hakim på detta och domarens utsatta roll i det hela?

- Jag är en av de internationella domarna som vi har i Sverige och jag dömer ute i Europa nu. I höstas dömde jag i Europa League i två matcher. Det är mitt närmaste mål att etablera mig där och nästa steg blir förhoppningsvis att komma ut i Champions League, men just nu är fokus på Europa League, säger Al-Hakim till Sportal.

Med en relativt lång karriär trots sin ringa ålder är 34-åriga Mohammed Al-Hakim den som för närvarande håller fanan högt för svenska domare ute i Europa. På den europeiska scenen har han hitintills dömt två Europa League-matcher, men det finns större ambitioner än så. Nästa mål är att ta ytterligare steg ut i de större europeiska ligorna och utvecklas som domare. Under februarimånadens begynnelse ringde vi upp domarprofilen för att klargöra flera frågor som fotbollen just nu brottas med, och diskuterade även hur hans nuvarande personliga situation ser ut.

