Likt SM-guldet 2015 tror målvakten att IFK Norrköping kommer att överträffa förväntningarna i år och göra en fin säsong, trots de spelartapp som klubben har fått. Med endast en blygsam femteplacering i allsvenskan 2019 i bakhuvudet är laget lite av en "outsider" bakom de allra största såsom Hammarby IF och Malmö FF. Mitov Nilsson tror trots allt väldigt starkt på sin gamla klubb i allsvenskan 2020.

För många svenskar är Sarpsborg 08 mer känd för att vara en av de konkurrenter till Malmö FF i deras resa i Europa League föregående år, där de stod som motståndare i gruppspelet. Norrmännen visade prov på en taktisk och defensiv fotboll med långa inkast in i motståndarnas straffområde och ett uppoffrande spel.

- Det känns väldigt bra med "Micke". Han är energifylld person som vill ha intensitet och det gillar jag. Att "Micke" kom till Sarpsborg gjorde att det lockade ännu mer. Han känner mig som målvakt och vet då vad han får in. Just nu jobbar vi med grunderna i vårt spelsystem och att sätta spelidén, säger han.

- "Isak" kom in och gjorde det fantastiskt. Jag var besviken på IFK (Norrköping) att jag aldrig fick chansen igen eftersom jag spelat i klubben så länge, men "Isaks" prestationer talar för sig själv. Han är allsvenskans bästa målvakt just nu.

- När jag kom låg Sundsvall näst sist så läget var självklart inte optimalt från början för egen del. Jag tyckte att kvalitén fanns i laget, men otur blandat med lite oskicklighet gjorde att vi tyvärr åkte ur. Vi hade allt i egna händer och borde ha vunnit de avslutande matcherna mot Helsingborgs IF och AFC Eskilstuna, säger han och fortsätter:

För att få en klarare bild om nuet måste vi backa bandet, till närmare bestämt förra säsongen. Under sommaren 2019 bytte Mitov Nilsson klubb från toppplacerade IFK Norrköping till nedflyttningshotade GIF Sundsvall, ett skifte i tron att få mer värdefull speltid. Han var en av spelarna som laget tog in i hopp om att klamra sig fast i allsvenskan, något som till slut inte gick att genomföra. Vid den tidpunkten befann sig laget i spillror och mycket var inte sig likt sedan deras succésäsong 2018. Vi frågade honom hur han ser på förra årets fall och klubbens framtida utmaningar.

- Fotbollslivet känns bra. Spelare, ledare och all personal är väldigt hjälpsamma och öppna. Dessutom har alla lätt för skratt så det är väldigt enkelt att komma in i laget, säger Mitov Nilsson till Sportal.

