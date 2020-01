En nyckelroll i SM-guldet med Djurgårdens IF 2019 och en av allsvenskans bästa mittfältare. Framtiden ser ljus ut för Karlström vars kontrakt med Stockholmsklubben nu har gått ut vid årsskiftet. En klubb det har pratats om är tyska Darmstadt och de senaste månaderna har Ryssland-spåret blivit mer och mer hetare. Om man börjar spekulera fritt kan svenskklubbarna Rubin Kazan och Rostov vara intressenterna för 24-åringen, två klubbar där bland annat försvararna Carl Starfelt och Dennis Hadzikadunic huserar. Vart Karlström tillslut landar är bara en tidsfråga då Karlström i dagarna lämnade återbud till Sveriges landslags januariturné för att reda ut vart framtiden ska bära honom.

Året 2019 är ett år att minnas för alla djurgårdare då laget, något osannolikt, seglade förbi alla tuffa konkurrenter såsom Malmö FF, AIK och Hammarby och vann allsvenskan efter många om och men. Laget står nu inför en utmaning, att behålla guldspelarna och krydda med ytterligare spets för att kunna utmana även säsongen 2020. En spelare Djurgårdens IF säkerligen gärna behåller så länge det går är förmodligen mittfältskreatören Jesper Karlström som gjorde en magnifik säsong den föregående. Om en förlängning kommer att äga rum eller inte återstår att se.

För att kvalificera dig ska du ha ett finansierat konto eller ha placerat ett spel inom de senaste 24 timmarna. Notera att tillgången till live streams kan variera emellan olika länder | IP-restriktioner kan gälla | kontrollera med leverantören | 18+

*VIKTIGT MEDDELANDE - Sportal.se, i samarbete med bet365, erbjuder över 40 000evenemang via livestream varje år. Notera att de immateriella rättigheterna att sända sådanaevenemang via livestream vanligtvis ägs på landsnivå och därför, beroende på var du befinnerdig, kan det finnas vissa evenemang som du inte kan se på grund av sådana restriktioner.Innan du blir medlem hos bet365 och finansierar ditt konto för att se ett särskilt evenemangvia livestream, rekommenderas du att först kontrollera med bet365, med tanke på var dittland är beläget, att du är berättigad att se evenemanget i fråga. Kontaktuppgifter tillbet365 hittar du genom att klicka her, och sedan klicka på Tjänster i det övre högra hörnet av webbplatsen, för att därefter välja Kontakta oss.