Streama Hammarby – Malmö

Det finns ett antal steg att följa för att streama Hammarby – Malmö direktsänt på internet. Det vi först bör vara varse om är vilken tjänst som äger rättigheterna att visa matchen, då det är dit vi måste ta oss för att titta på matchen.

C More är sidan som sänder Allsvenskan, och det är således där du kan hitta din Hammarby – Malmö live stream. Navigera dig in på cmore.se, och skapa därefter ett konto och välj abonnemanget C More All Sport för 349 kr/månad (ett års bindningstid) eller för 449 kr/månad (utan bindningstid). Du kan även välja att köpa en matchbiljett, för att låsa upp sändningen till just Hammarby – Malmö, för 249 kronor i engångskostnad.

Det går att streama Hammarby – Malmö från valfri plattform. Titta på matchen från dator, mobil eller surfplatta – du väljer.

Sändningen drar igång redan 14:30, med en halvtimmes långt uppsnack för att ge tittarna den bästa möjliga upplevelsen kring matchen. I studion har vi de gamla rävarna Lasse Granqvist, Alexander Axén och Olof Lundh. Själva matchen kommenteras av två andra veteraner, nämligen Åke Unger och Anders Andersson.

1. Gå in på cmore.se

2. Skapa konto och köp C More All Sport-abonnemanget

3. Titta på Hammarby IF - Malmö FF via live stream (avspark 15:00 söndag 17 oktober)

Titta på Hammarby – Malmö på TV

För att kunna titta på Hammarby – Malmö direkt på TV är det bra att ha kanalen C More Fotboll, då det är där matchen visas direktsänt. Ta en titt i din kanallista och se om den finns där. Om inte, har vi ett tips till dig.

Det går att se matchen på TV så länge du kopplar sändningen av din liveström från dator eller mobil eller surfplatta eller vad du nu tittar med till TV-skärmen med hjälp av till exempel en HDMI-kabel eller Chromecast.

TV-kanal: C More Fotboll

Sändningsstart: 14:30

Ovan finner ni mål och höjpunkter från motsvarande möte förra året.

Inför matchen

Både Hammarby och Malmö är i allra högsta grad inblandade i guldstriden. Fördel Malmö givetvis, med tanke på att man leder serien. Malmö har dock ett något tuffare återstående spelschema, då man först har Hammarby på Tele2 Arena (där ”Bajen har 12-2-0 i år) och därefter AIK på Stadion.

Vinner Hammarby den här matchen måste även Djurgården tappa tre poäng på vägen för att guldet ska kunna landa i Södermalm. Sedan gäller det även att målskillnaden slutar i Hammarbys favör, vilket känns lätt hänt.

Intressant är även Hammarbys jakt på målrekordet i Allsvenskan, vilket visserligen är sekundärt i guldstriden men ändå intressant. Kalmar FF har rekordet, från år 2008 då man gjorde 70 mål på vägen till SM-guldet. Här kan ni läsa ett speltips till Hammarby - Malmö. Här finner ni ännu fler speltips från Allsvenskan.

Nedan kan ni se hur tabelltoppen ser ut för tillfället.