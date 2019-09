Streama Hammarby IF - AIK

Det är enkelt att hitta din Hammarby – AIK live stream att titta på. Tjänsten som sänder matchen direktsänt är CMore, och där kan du alltså kolla på det heta derbyt.

Gå in på CMore, skapa ditt konto och skaffa dig ett abonnemang så kan du titta på Allsvenskan online. Väljer du C More All Sport får du tillgång till alla matcher från Sveriges högsta serie, däribland att titta på Hammarby – AIK.

Ett stort plus när du ska streama fotboll på CMore är möjligheten att titta från valfri plattform. Det går att se livesändningar och repriser från mobil/smartphone, surfplatta/Ipad eller dator/laptop. Sänd matchen från vilken enhet du vill.

1. Skapa ett konto på CMore

2. Välj C More All Sport

3. Streama Hammarby IF - AIK live (avspark 15:00 22 september)

Det går också att se Bajen – Gnaget på Bet365, genom att bara skapa ett konto och sätta in minst 50 kronor att spela för. Detta är dock bara möjligt om du befinner dig utanför Sverige.

Titta på Hammarby – AIK på TV

Naturligtvis kan du även se Hammarby – AIK på TV, och den kanal som visar matchen i Sverige är C More Fotboll. Där sänds sammandrabbningen direkt.

Sändningen är med HD-bild och riktigt bra ljudkvalitet. Kommentatorerna är inte offentliggjorda ännu men vi vet att CMore- och TV4-teamet alltid levererar klass när det kommer till den biten. Det troliga är väl att före detta MFF-spelaren Anders Andersson blir expertkommentator, och möjligtvis med landshjälten Lasse Granqvist som huvudkommentator.

I studion brukar Alexander Axén eller Hasse Backe sitta, ofta tillsammans med den kritiske skåningen Olof Lundh – såvida han inte är nere på planen redo att intervjua adrenalinpumpade och svettiga spelare.

Hur som helst kan det vara bra att veta att det går att se matchen på TV även om du saknar kanalen som sänder matchen. Detta genom att koppla din Hammarby – AIK live stream från den plattform du sänder matchen ifrån till TV med hjälp av till exempel en HDMI-kabel eller en Chromecast.

AIK Hammarby Matcher 23 23 Segrar 15 13 Oavgjorda 4 5 Förluster 4 5 Mål 35 55 Insläppta 17 32 Målskillnad +18 +23 Poäng 49 44

Ovan kan ni se statistik på lagens allsvenska säsong 2019 så här långt.

Inför matchen

Allsvenskans toppstrid är oerhört spännande i år, med många lag inblandade. Sju klubbar slåss om Europaplatserna, och fem lag har även rimlig chans på guldet. Här kan ni läsa om fler speltips till Allsvenskan.

AIK har till och med en trolig chans på guldet, medan Hammarby lär vara med hela vägen de också.

Hammarby kommer till det här derbyt med flera frågetecken. Alexander Kacaniklic och David Fällman missade senaste matchen, mot IFK Göteborg, på grund av skador, och Imad Khalili och Aron Jóhannsson tvingades båda kliva av efter en kvart. Även Simon Sandberg tvingades lämna planen med några minuter kvar att spela.

AIK är utan Tarik Elyounoussi, som fick sitt tredje gula kort mot Häcken i söndags.