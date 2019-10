Streama Djurgården – Örebro live

Vi tänker ta dig igenom hur du bär dig åt för att streama Djurgården – Örebro live, steg för steg så att du kan titta på matchen online.

Allra först måste du veta vilken sida det är som sänder matchen på nätet, och där kan vi ge dig svar direkt genom att säga att det är C More. På cmore.se kan du skapa ett konto och välja C More All Sport, vilket är det abonnemang du behöver för att se matchen. Det kostar 349 kronor per månad.

Om du laddar ned C More-appen till din mobil eller surfplatta kan du titta på matchen från din bärbara enhet. Annars går datorn i form av webbläsaren lika bra. Något annat spännande du kan se på C More är Malmö - AIK live stream.

1. Gå till cmore.se

2. Skapa konto och köp abonnemanget C More All Sport

3. Titta på Djurgårdens IF - Örebro SK via live stream (avspark 19:00 måndag 28 oktober)

Titta på Djurgården – Örebro på TV

Det går naturligtvis även att se Djurgården – Örebro via vanlig, traditionell TV-sändning. Kanalen som visar matchen i Sverige är C More Fotboll, och där kan du således se matchen.

Kommentatorerna till matchen är folkfavoriten Lasse Granqvist och den gamle räven Hasse Backe.

TV-kanal: C More Fotboll

Avspark: 19:00

Inför matchen

Djurgården har onekligen goda förutsättningar inför de två avslutande omgångarna vad gäller att ta det där SM-guldet. Tar DIF minst fyra poäng är det klart – då kan man lyfta Lennart Johanssons pokal för första gången sedan 2005.

Men Örebro är inget dåligt lag, och räkna med att de kommer att göra vad de kan för att ställa in Djurgårdens guldfest.

För Örebro finns här annars inte mycket att spela för. Laget har säkrat allsvenskt avancemang sedan några omgångar tillbaka, och placerar sig återigen på en bekväm mittenplacering.

Djurgården har sex spelare som riskerar avstängning inför guldmatchen (?) mot IFK Norrköping. Dessa är Jonathan Ring, Marcus Danielson, Astrit Ajdarevic, Fredrik Ulvestad, Curtis Edwards och Jesper Karlström. Kan det skapa ett försiktigt och avvaktande Djurgården ikväll?

