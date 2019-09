Streama Hammarby – IFK Göteborg live

Den tjänst som behövs för att streama Hammarby – IFK Göteborg är C More, då de visar matchen direktsänt på nätet. För att kunna ta del av C Mores fotbollssöndag och se alla matcher från Allsvenskan måste du skapa ett konto och välja abonnemanget C More All Sport.

Det kostar 449 kr/månaden utan bindningstid, eller 349 kr/månaden med ett års bindningstid. Du kan dela konto med en vän och på så sätt endast betala hälften, eftersom det går att titta på två strömmar samtidigt.

Det är möjligt att titta på din Hammarby – IFK Göteborg live stream från vilken enhet du vill.

1. Gå in på cmore.se

2. Skapa konto och välj abonnemanget C More All Sport

3. Titta på Hammarby - IFK Göteborg via live stream

Titta på Hammarby – IFK Göteborg på TV

TV-kanalen som sänder Hammarby – IFK Göteborg är C More Live. Där kan du titta på toppmatchen direktsänt.

Kommentatorerna till matchen är uppskattade Daniel Kristiansson och duktige Jon Persson.

Om du råkar sakna C More Live men ändå vill titta på Hammarby – Göteborg på TV, då ska du veta att du kan koppla din livesändning från mobil, dator eller surfplatta till TV med hjälp av till exempel en Chromecast.

TV-kanal: C More Live

Sändningsstart: 14:50

Inför matchen

Hammarby har spelat tio hemmamatcher denna säsong, vunnit åtta och inte förlorat en enda. De är således favoriter när ”Blåvitt” kommer på besök. I vårt långa inlägg kan du läsa mer om matchen och generella speltips till Allsvenskan.

IFK Göteborg har gjort en lika stark säsong som Hammarby, och förstärktes under sommaren med klasspelarna Tobias Sana och Hosam Aiesh.

Båda lagen har sex poäng upp till tabellettan Djurgården, och tre poäng upp till Malmö FF på tredje plats.