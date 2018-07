Uruguay - Frankrike stream

TV4 är den kanal som visar Uruguay - Frankrike på TV, men det finns fler sätt att titta på matchen.



Matchen visas även på CMore, då de sitter på rättigheter att sända fotbolls-VM. Du kan alltså streama Uruguay - Frankrike med hjälp av ett CMore-konto.



På CMore kan du se matchen med hög bildkvaliet – HD – och det är möjligt att se titta på din stream direkt ifrån din mobil/smartphone, surfplatta/iPad, dator/laptop eller TV, om du har en smart-TV eller HDMI-kabel. Matchen sänds givetvis live, men det går även att pausa och att spola tillbaka.

Match: Uruguay - Frankrike, kvartsfinal i VM 2018

Datum & tid: Fredag den 6 juli, 16:00

Arena: Nizhny Novgorod-stadion

Stream: CMore

Streama Sverige - England 7/7

Trolig laguppställning, Uruguay

Muslera

Cáceres – Giménez – Godín – Laxalt

Nández – Toreira – Vecino

de Arrascaeta – Bentancur

L. Suárez



Skador: Édinson Cavani (tveksam), Luis Suárez (tveksam)

Avstängningar: -

Trolig laguppställning, Frankrike

Lloris

Pavard – Varane – Umtiti – Hernández

Kanté – Pogba

Mbappé – Griezmann – Dembélé

Giroud



Skador: Djibril Sidibé (tveksam)

Avstängningar: Blaise Matuidi

Uruguay har släppt in en mål – Frankrike fem

Uruguay har sett väldigt stabilt ut så här långt in på VM, och är tillsammans med Belgien det enda lag som vunnit samtliga fyra matcher under ordinarie tid.



Frankrike kunde mycket väl ha vunnit alla sina fyra matcher de också, men i den sista gruppspelsmatchen skulle man vara garanterade förstaplatsen vid ett kryss, och nöjde sig därför med 0-0 i en avslagen historia.



I åttondelsfinalen mötte Frankrike Argentina, i vad som kanske var den mest underhållande matchen i VM så här långt. Båda lagen stod för attacker framåt och släppte ytor bakåt, och matchen slutade 4-3 till fransmännen. Kylian Mbappé stod i matchen för två mål och en ordnad straff.



Uruguay mötte Portugal i åttondelsfinalen, och kunde efter två mål från Édinson Cavani vinna matchen med 2-1. Laget tillät Portugal ha boll, och kunde med ett solitt försvar se till att hålla undan Portugal från att skapa chanser och samtidigt komma på farliga omställningar.



Hjälten från åttondelsfinalen, Édinson Cavani, tvingades kliva av skadad och det är ännu inte fastställt om han kommer att kunna spela. Rapporterna är dock negativa, och vi lär inte få se honom i spel. Som om inte det vore nog drog Luis Suárez på sig en mindre skada i träning igår, men han verkar kunna spela mot Frankrike.

Speltips

Vi ser framför oss en jämn match mellan två lag som båda har gjort ett bra VM så här långt. Vi måste ändå säga att Uruguays framfart imponerat mer på oss än Frankrikes prestationer.



Uruguay har endast släppt in 1 mål i detta världsmästerskap, samtidigt som man har världens bästa anfallspar i form av Suárez och Cavani.



Frankrike är ännu obesegrade men känns inte lika stabila som uruguayanerna. Laget har släppt in mål i alla sina matcher förutom en, och mot Argentina senast blev det en svängig match som slutade 4-3. Uruguay har bara släppt in 1 mål i hela VM, vilket är minst av de återstående lagen.



Vi tror mer på Uruguay än på Frankrike i denna match, men garderar oss genom att spela Uruguay – insatsen tillbaka vid oavgjort” till 3 gånger pengarna. Oddset finner ni på Bet365.