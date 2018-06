Vi på sportal.se kommer att hjälpa dig med att hitta erbjudanden som är skräddarsydda för de matcher som väntar. Dessutom kommer vi rapportera kring kampanjer som gäller under hela VM 2018 i Ryssland.

Under hela mästerskapet så kommer det finnas massor av bonusar & boostade odds att tippa VM med. Det är massor av kampanjer som florerar, så självklart kan man inte hinna med att använda alla.

R. Patrício Soares – Pepe – Fonte – Guerreiro B. Silva – Moutinho – W. Carvalho – J. Mário A. Silva – C. Ronaldo

Vi tror att det är Spanien som kommer ta med samtlig tre poäng från deras match mot Portugal. Vi kommer däremot att spela på att både Spanien och Portugal lyckas med att göra mål. Ett odds som vi just nu får boostat av Unibet.

Portugal ställer upp med vad det ser ut som ett ålderstigande lag. Där ingen mindre än Cristiano Ronaldo har en given plats. Man har under genrepet för VM vunnit en match mot Algeriet, samtidigt som de kryssade mot Belgien som går att jämföra med Spaniens VM-lag.

Inför matchen så är det två otroligt hungriga lag som ska stiga in i turneringen. Vi anser oss ha hyfsad koll på lagens form, och vilka startelvor man kommer spela med.

Att det är just SVT som kommer sända live från Spanien – Portugal den 15/6 är många glada för. Inte bara för att de kan använda gratis live streaming. Utan även att SVT är en bra kanal för att täcka upp stora sportevents.

Att se Spanien – Portugal stream är gratis. Detta med anledning att det är SVTplay som har rätt att streama denna matchen. Hos SVTplay behöver du heller inte skapa något konto för att streama VM gratis i mobil & iPad . Istället kan du bara surfa in på sajten för att sedan starta din Spanien – Portugal live stream.

