Spanien – Marocko stream

För att titta på Spanien – Marocko är det bra att ha den kanal som sänder matchen. Matchen visas i SVT2, men för dig som saknar kanalen finns det andra sätt att se matchen.



CMore visar massor av matcher från fotbolls-VM, och med ett CMore-konto och -abonnemang kan du streama Spanien – Marocko.



På CMore ser du matcherna i HD-kvalitet live, och matcherna går att se direkt från din mobil/smartphone, laptop/dator, iPad/läsplatta eller TV.

Match: Spanien - Marocko, Grupp A i VM 2018

Datum & tid: Måndag den 25 juni, 20:00

Arena: Kaliningrad Stadium

Stream: CMore

Trolig laguppställning, Spanien

De Gea

Carvajal – Piqué – Ramos – Alba

Thiago – Busquests – Iniesta

Isco – D. Costa – D. Silva

Trolig laguppställning, Marocko

Munir

Dirar – Benatia – da Costa – Hakimi

Boussoufa – El Ahmadi

Ziyech – Belhanda – Amrabat

Kaabi

Spanien säkrar avancemang vid kryss

Spanien inledde VM med en fantastiskt underhållande match mot Portugal som slutade 3-3. Därefter besegrade man ett starkt Iran med 1-0. Fyra inspelade pinnar så här långt alltså, och laget måste minst kryssa idag för att vara säkra på avancemang.



Marocko har haft marginalerna emot sig i detta världsmästerskap. I premiären förlorade man mot Iran med 1-0 efter ett självmål i minut 95 (inte bara Sverige som släpper in avgörande mål i sista minuten). Därefter ställdes man mot Portugal, och åkte återigen på en förlust med 1-0. Marocko spelade trots allt bra och hade domaren varit aningen mer generös hade man fått en straffspark när Nordin Amrabat revs ner.



Men det blev förlust för Marocko, och efter matchen sade just Amrabat följande:

– Domaren verkade väldigt imponerad av Cristiano Ronaldo, och jag hörde från Pepe att domaren i första halvlek frågade Ronaldo om han kunde få hans tröja. Vad är det här? Vi är på VM, detta är ingen cirkus.

Speltips

Spanien behöver vinna för att säkra gruppsegern, och kryssa för att säkra avancemang. Vid förlust kan man åka ut, beroende på resultat i Iran - Portugal.



Marocko är redan ute, men kommer att göra sitt bästa för att få till en så bra avslutning som möjligt. Man har ett erkänt duktigt försvar, och släppte inte in ett enda mål (!) under det sex matcher långa VM-kvalet.



Spanien gjorde samtidigt bara 1 mål mot Iran, ett lag som backade hem med ett starkt försvar.



Vi spelar under 2,5 mål till det fina oddset 2.05 på Comeon. Vid insättning av 500 kr på Comeon får du 1500 kr att spela för, och även en VM-boll hemskickad till dig.