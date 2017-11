”Detta är resultatet av Tavecchio som förbundsordförande. För att spara någon lire genom att anställa en okvalificerad tränare, förlorade han istället miljoner samt prestige för italiensk fotboll.””En katastrof. Men vad kan man åstadkomma med en tränare vars enda spelidé är att slå långa höga bollar mot ett försvar bestående av spelare som är 20 cm längre än oss? Vi producerade hundra inlägg, varav 95 % hamnade rakt på svenskarnas huvuden. Dessutom verkar det som att han gör sina byten på slump. Vi hade gjort ett bättre resultat utan förbundskapten.””Alla veteraner kommer att sluta på samma gång, vilket är ett symptom på obefintlig planering. Konsekvensen blir att ett enormt ansvar lämnas till oerfarna unga spelare. Vi borde ha tagit fram nya kullar en efter en, med spelare som gradvis var redo att ersätta. Jag skulle vilja veta hur vi ska fylla ett tomrum av mästare som Buffon, Barzagli, Chiellini och De Rossi med Donnarumma, Romagnoli, Rugani och Bernardeschi…””Elimineringen av Italien är inte längre en överraskning. Vi har korruption på alla nivåer, från fotboll till politik. Fel människor på höga poster, svågerpolitik m.m. Lika bra att stanna hemma, vi måste nu se till att bli rena. De dåliga resultat som erhållits även i friidrott och i vintersport är inte heller någon slump.””Det finns ingen sammanhållning i det italienska laget. En gång var det Blocco-Juve eller Blocco-Milan eller Blocco-Cagliari. Det vill säga en grupp spelare från ett visst lag till varje lagdel, som för tillfället är bäst i Serie A. VM 1982 och 2006 vann vi på det sättet. Finalen 1994, samma sak. Idag, med undantag för Juventus försvar, är det en samling av fotbollsspelare från överallt med liten kunskap och förmåga att spela tillsammans.”





”Det ska inte vara möjligt att mer eller mindre samma spelare som gjorde det bra i EM 2016 har misslyckats kolossalt i kvalet till VM 2018, mot ett så medelmåttigt lag som Sverige. Jag höll Conte som en bra tränare förut, nu verkar det som att han var ett fenomen. Ventura är ansvarig för den här katastrofen.”



Även Bologna-svensken Emil Krafth får sig en liten känga.

”Problemet ligger i alla importer av utländska spelare till Serie A. Ok om du köper in stjärnor som Dybala och Mertens, men varför värva in mediokra spelare från utlandet, istället för att ta fram våra inhemska spelare? Vet ni hur många unga italienare som är bättre än Mohamed Fares eller Emil Krafth?!”

”Deras målvakt kan inte ens sparka bollen rakt”

Även om de flesta lade fokus på att Italien för tillfället är en misskött fotbollsnation, fanns det även de som kommenterade Sverige, både på gott och på ont.

”Eliminerade av ett lag bönder med bara en tekniskt bra spelare (Forsberg). Deras målvakt kan inte ens sparka iväg bollen rakt. En skam.”



”Man kan vinna, man kan förlora. Över dessa två matcher förtjänade Sverige mer än Italien att gå till VM, och vi får göra ett nytt försök om fyra år.”



”Svenskarna vann, men de har inte ens ett spel, och jag har aldrig sett ett så otekniskt Sverige. De får åka till Ryssland, men de kommer att behöva åka hem direkt med det här laget av skogshuggare.”



”Det bästa laget går vidare, grattis till Sverige.”

”Panama i VM, Italien hemma!”

Några italienare kom med tragikomiska kommentarer. Användaren nedan drar en jämförelse till besvikelsen landet kände när Italien misslyckades att ta sig vidare från gruppen både i VM 2010 och i VM 2014.

”Den här gången kommer vi åtminstone inte att åka ut i gruppspelet…”



Ett par andra tar upp varsitt absurt faktum.

”Panama i VM… Italien hemma!”



”Island kvalificerade sig med en befolkning på drygt 300 000, och deras nationalidrott är längdskidåkning.” Denne användare hade dock inte koll på all fakta, vilket en annan påpekade: ”Så vitt jag vet är Islands nationalidrott handboll.”



Vi avslutar med två kommentarer som sammanfattar de flesta italienarnas känslor och tankar just nu.

”Vad ska man nu göra i juni?”



”Detta är apokalypsen.”