Detta är en väldigt svårtippad match mellan två lag med kvalitet rätt igenom. Belgiens väntade startelva innehåller inte mindre än 10 Premier League-spelare (den som inte spelar i PL är Axel Witsel, hemmahörande i Tianjin Quanjian). Tittar vi på Frankrikes väntade elva finner vi spelare i Premier League, La Liga, Serie A och Bundesliga samt Kylian Mbappé från inhemska ligan. Spelarmässigt är det klass i båda lag, alltså. Vi kan ändå tycka att Frankrikes spel, resultaten till trots, inte övertygat fullt ut. Laget har vunnit med uddamålet i varenda segermatch, förutom mot Uruguay senast då den uruguayanske målvakten Fernando Muslera så gott som kastade in bollen i egen kasse. Belgien har visat sig sårbara under detta VM-slutspel, vilket vi sett inte minst mot Japan då man var riktigt illa ute. Mot Brasilien senast tycker vi ändå att Belgien steppade upp rejält, och man tog en tidig tvåmålsledning och sedermera vann mot brassarna. Belgien är det enda lag som vunnit samtliga av sina matcher i turneringen, och vi tror att framgången mycket väl kan fortsätta. Vi spelar Belgien att kvalificera sig till oddset 2.10 gånger pengarna.

Sveriges VM-äventyr är över , sedan England slog ut oss i kvartsfinalen. Men VM rullar vidare ändå, även om det nu bara återstår fyra matcher av mästerskapet. Först ut av dessa fyra matcher är semifinalen mellan Frankrike och Belgien, som spelas på S:t Petersburg Stadion med avspark 20:00 tisdag 10 juli. Frankrike har flutit fram bra i detta VM, men med en känsla av att de ändå inte imponerat alltför mycket. Laget har tagit sig fram till stor del tack vare individuell kvalitet, och en spelare som Kylian Mbappé har trots sin unga ålder varit avgörande framförallt mot Argentina. I kvartsfinalen besegrade man Uruguay med 2-0. Uruguay var kraftigt försvagat i Edinson Cavanis frånvaro, och bjöd dessutom på ett mål på grund av en riktigt saftig målvaktstavla. Belgien är i semifinal efter en galen match mot Japan, där man låg under med 0-2 en bit in på andra halvlek. Efter en fantastisk upphämtning kunde man dock sätta ett vinnande 3-2-mål på tilläggstid. I kvartsfinalen slog Belgien ut självaste Brasilien.

