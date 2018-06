Stream

Tv-kanalen som sänder Egypten – Uruguay är TV4. Matchen visas i kanalen med sändningsstart klockan 13:00, och sedan avspark klockan 14:00. Om du inte har tillgång till kanalen finns det andra sätt att streama matchen live.



För att titta på Egypten – Uruguay är allt du behöver ett konto på CMore. Där kan du se alla matcher från fotbolls-VM, då de sitter på rättigheter att visa VM.



Det är dessutom möjligt att se matchen direkt i din dator, Tv, eller med din läsplatta/iPad.



En stor fördel med CMore är att de visar VM med HD-kvalitet, vilket ger er den bästa möjliga upplevelsen av matcherna.

Trolig laguppställning, Egypten

El-Hadary

Fathy – Gabr – Hegazy – Abdel-Shafi

Elneny – Hamed

Warda – Said – Sobhi

Mohsen



Skador: Mohamed Salah (tveksam)

Trolig laguppställning, Uruguay

Muslera

Pereira – Godín – Giménez – Laxalt

Rodríguez – Vecino – Bentancur – Ramírez

Suárez – Cavani



Skador: -

Egyptens hopp hänger på Salah

För blott tredje gången genom tiderna, och för första gången sedan 1990, har Egypten lyckats kvalificera sig till VM. Man gjorde det till stor del tack vare världsstjärnan Mohamed Salah, som sköt in 5 mål på 5 matcher i kvalet.



Samtidigt som Salah tog Egypten till VM, förde han parallellt klubblaget Liverpool till en närapå sensationell Champions League-final. Med 10 mål var han en kraftigt bidragande orsak till att ”Pool” nådde första CL-finalen på elva år.



Liverpools hopp för att kunna rubba Real Madrid stavades Mohamed Salah. Men redan efter 30 minuter tvingades Mohamed Salah byta på grund av skada, och genast sköljde det in en våg av oro även över Salahs medverkan i VM. Vissa hävdar att skadan var ett straff mot Salah, då han tog en paus från att fasta. Finalen spelades under ramadan.



Det ser dock positivt ut för Salahs chanser till spel i VM. Egyptens fotbollsförbund har gått ut och meddelat att han kan spela redan mot Uruguay, och troligen redan från start. Och Salah kommer att behövas på planen om Egypten ska kunna rubba denna stornation.



I Uruguay finner vi två världsklassanfallare på topp i Edinson Cavani och Luis Suarez. På centralmittfältet huserar Juventusspelaren Rodrigo Bentancur och Inters Matías Vecino. Mittbackarna är José Giménez och Diego Godín, som bildar mittbackslås även i Atlético Madrid.

Speltips

Vi tror på Uruguay i den här matchen. Laget har två världsanfallare i Edinson Cavani och Luis Suarez, och hela centrallinjen i laget är av högsta klass. Dessutom är Egyptens klart viktigaste spelare, Mohamed Salah, ett frågetecken till matchen. Vi spelar den raka 2:an till oddset 1.61 på Bet365.