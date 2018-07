Oddsen håller England som stor favorit i den här matchen, men vi är inte eniga. Många spelar på England just för att det är England – laget är en av världens största fotbollsnationer och ständigt överskattat – och spelbolagen anpassar sina odds därefter. Vi ser det ungefär som 50-50 kring vilket lag som tar sig vidare, och att därför oddsen säger 1.48 gånger pengarna på England och 2.55 gånger pengarna på Colombia är något vi vill ta vara på. Kvaliteten på Colombias spelare är oerhört hög – Radamel Falcao i Monaco, Juan Cuadrado i Juventus och James Rodríguez i Real Madrid för att nämna några – och vi skulle vilja säga att de har minst lika bra spelare som England. 2.55 gånger pengarna på Colombia att avancera, det är taget. Oddset finner ni på Comeon, där ni får 1500 kr att spela för vid insättning av 500 kr. Ni får även en VM-boll på köpet.

Ospina Arias – Mina – D. Sánchez – Mojica C. Sánchez – Uribe Cuadrado – Quintero – Muriel Falcao Skador : Abel Aguilar, James Rodríguez (tveksam) Avstängningar : -

