Detta har varit skrällarnas VM än så länge. Tyskland åkte ut i gruppspelet, och Argentina och Portugal är redan utslagna. Ryssland kastade ut Spanien, och Danmark var ett par missade straffar från att göra detsamma med Kroatien. Men här tror vi på brassarna. Brasilien har sett stabila ut och endast släppt in ett mål under gruppspelet, medan Mexiko föll ihop totalt när det gällde som mest. 0-3-förlusten mot Sverige hade inneburit respass om det inte varit för Sydkoreas skrällseger över Tyskland. Vi spelar den raka 1:an till oddset 1.48 på Comeon. Vid insättning av 500 kr på Comeon får du 1500 kr att spela för. Du får även en VM-boll hemskickad.

Ochoa Álvarez – Salcedo – Ayala – Gallardo Herrera – Guardado Layún – C. Vela – Lozano Skador : - Avstängningar : Héctor Moreno

