Brasilien är som alltid en av de stora favoriterna till att ta hem VM-guldet. För att ta sig till final måste man först besegra Belgien, och därefter slå Frankrike eller Uruguay i semifinalen. Brassarna inledde VM med att kryssa mot Schweiz, och därefter har resultaten blivit bättre och bättre. Vinst mot Costa Rica efter sent segermål, och sedan en komfortabel trepoängare mot Serbien. I åttondelsfinalen avfärdade man Mexiko utan några större problem, i en match som slutade 2-0. Belgien hade en enkel resa i gruppspelet, men fick det riktigt kämpigt i åttondelsfinalen mot Japan. I halvtid var ställningen 0-0, men Japan gjorde två tidiga mål i andra halvlek och gick upp i en 2-0-ledning. Innan matchen var över hann Belgien dock göra tre mål, varav det tredje målet kom fyra minuter in på stopptid. Till de flestas glädje lyckades alltså Belgien vända matchen till seger, och vi får se ett riktigt stormöte i kvartsfinalen.

