Belgien hamnade i en förhållandevis enkel VM-grupp. Det blev tremålssegrar i de två första matcherna, mot Panama och Tunisien, och därefter var vidareavancemanget klart. I den sista gruppspelsmatchen ställdes Belgien mot England, som även de hunnit bli slutspelsklara efter två segrar. Vinnaren av gruppen skulle hamna på den svåra sidan av slutspelsträdet, medan förloraren skulle hamna på den lättare sidan. Därför har det spekulerats i om lagen verkligen gick fullt in för att vinna matchen. Hur som helst vann Belgien med 1-0, och nu väntar Brasilien/Mexiko i kvarten och därefter – om man skulle ta sig vidare – Uruguay/Frankrike i semifinalen. Japan kom tvåa i Grupp H, bakom Colombia men före Senegal och Polen. Landet ligger på plats 61 på FIFA:s världsranking, att jämföra med Belgiens plats 3.

