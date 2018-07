Inför semifinalen Kroatien – England talade alla om att Kroatien skulle komma till matchen med mindre energi än England, efter att de spelat två raka förlängningar. Kroatien vann dock matchen ändå. Hur ska vi då förhålla oss till att England spelat förlängning i två av tre utslagsmatcher, medan Belgien i noll av tre? Jo, nog kan det ha en del betydelse ändå. Vi var några av de som tippade Kroatien att besegra England, då vi ansåg Kroatien ha tillräckligt mycket mer kvalitet att den mindre vilan inte skulle bli avgörande. Bristen på vila var dock ändå en för Kroatien negativ faktor. Nu möts England och Belgien, där Belgien är det lag med mer kvalitet. Dessutom har England behövt spela två förlängningar kontra Belgiens noll, och utöver detta har England bara två vilodagar efter sin semifinal medan Belgien har tre. Vi tror att Belgien vinner matchen redan under ordinarie tid, och spelar den raka 1:an till oddset 2.25 på Bet365.

När England kom till semifinalen hade man stora drömmar om ett VM-guld, och hela landet hade sjungit ”It’s coming home”. Det tog heller inte längre än 5 minuter innan Kieran Trippier skjutit in ledningen på en välplacerad frispark. 1-0 stod sig fram till halvtid. I den andra halvleken kom Kroatien ut som ett annat lag, och Ivan Perisic gjorde 1-1 med en akrobatisk spark. Matchen gick till förlängning, och väl där kunde Mario Mandzukic skjuta Kroatien till VM-final. När Englands förbundskapten Gareth Southgate sent igår kväll fick frågan om vad bronsmatchen betyder, svarade han att ”Det är en match inget lag vill spela”, men tillade sedan att de vill spela med stolthet och vinna. Det återstår att se om de hinner skaka av sig besvikelsen och ta sin första VM-medalj sedan det enda guldet 1966. Belgien och England möttes även i sista matchen i gruppspelet, i och med att de hade sällskap av varandra i Grupp G. I den reservbetonade matchen vann Belgien med 1-0 efter mål av Adnan Januzaj.

Många vill titta på Belgien – England, och för att göra det kan det vara bra att veta att TV4 är den kanal som sänder matchen. Det finns dock fler sätt att se bronsmatchen. CMore sitter på rättigheter att visa fotbolls-VM, och med ett CMore-konto kan du streama Belgien – England. Matchen sänds givetvis live, men det är även möjligt att pausa och att spola tillbaka. Det är möjligt att titta direkt från din mobil/smartphone, dator/laptop, läsplatta/iPad eller TV. Det är tyvärr inte gratis att titta på fotboll via CMore, men för en månad betalar du bara 139 kronor.

*VIKTIGT MEDDELANDE - Sportal.se, i samarbete med bet365, erbjuder över 40 000evenemang via livestream varje år. Notera att de immateriella rättigheterna att sända sådanaevenemang via livestream vanligtvis ägs på landsnivå och därför, beroende på var du befinnerdig, kan det finnas vissa evenemang som du inte kan se på grund av sådana restriktioner.Innan du blir medlem hos bet365 och finansierar ditt konto för att se ett särskilt evenemangvia livestream, rekommenderas du att först kontrollera med bet365, med tanke på var dittland är beläget, att du är berättigad att se evenemanget i fråga. Kontaktuppgifter tillbet365 hittar du genom att klicka her, och sedan klicka på Tjänster i det övre högra hörnet av webbplatsen, för att därefter välja Kontakta oss.