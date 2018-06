Argentina är stora favoriter här, och ska vinna oavsett vad. Vi tror att Argentina kommer att leda matchen i halvtid, och därefter vinna i full tid. Detta spelar vi till oddset 1.90 på Comeon, där du dessutom får en riktigt bra insättningsbonus. Om du sätter in 500 kr får du 1500 kr att spela för, och du får dessutom den officiella VM-bollen. Ett riktigt kanonerbjudande, alltså!

Argentina kommer in i VM 2018 som en av de stora favoriterna till titeln. I VM 2014 blev det en silvermedalj, efter att Mario Götze skjutit hem VM-pokalen till Tyskland i förlängningen.

Armani Salvio – Otamendi – Rojo – Tagliafico Mascherano – Biglia Di María – Banega – Messi Agüero Skador : Ever Banega (tveksam)

Den kanal som sänder Argentina – Island är SVT1. Om du inte har tillgång till kanalen kan du titta på matchen på annat vis. Via CMore kan du streama Argentina - Island, då de sitter på rättigheter till att visa VM. Med ett konto på CMore kan du därför se massor av VM-matcher, bland annat Sverige - Sydkorea live . CMore visar matchen med hög bildkvalitet – HD – och du kan dessutom visa matchen i din dator, TV eller läsplatta/iPad.

*VIKTIGT MEDDELANDE - Sportal.se, i samarbete med bet365, erbjuder över 40 000evenemang via livestream varje år. Notera att de immateriella rättigheterna att sända sådanaevenemang via livestream vanligtvis ägs på landsnivå och därför, beroende på var du befinnerdig, kan det finnas vissa evenemang som du inte kan se på grund av sådana restriktioner.Innan du blir medlem hos bet365 och finansierar ditt konto för att se ett särskilt evenemangvia livestream, rekommenderas du att först kontrollera med bet365, med tanke på var dittland är beläget, att du är berättigad att se evenemanget i fråga. Kontaktuppgifter tillbet365 hittar du genom att klicka her, och sedan klicka på Tjänster i det övre högra hörnet av webbplatsen, för att därefter välja Kontakta oss.