Streama The Mauler vs Anthony Smith

För att streama The Mauler vs Smith behöver du ett konto på Viaplay, då det är de som står för sändningen av denna match i UFC. Skaffa ett konto på Viaplay och titta på matchen direkt via live stream. På Viaplay kan du ofta titta på UFC-matcher live.

När du har skapat ditt Viaplay-konto behöver du inte köpa själva matchen för att kunna se The Mauler vs Smith, eftersom det inte är någon en pay-per-view-match. Det krävs alltså inte att du betalar någon slags extrasumma – vilket ibland varit fallet vid The Maulers tidigare matcher – för att låsa upp och kunna titta på fighten.

Allt du behöver göra är alltså att skaffa Viaplay Sport (399 kr/månaden) eller Total-paketet (449 kr/månaden) för att kunna titta på Alexander Gustafsson vs Anthony Smith live stream.

Gör alltså som så att du skapar ett konto på Viaplay, väljer mellan ovan nämnda abonnemang (Sport eller Total) och streama The Mauler vs Anthony Smith!

Det går att titta på din live stream från valfri plattform – kolla Mauler vs Smith från mobil, dator eller surfplatta!

1. Gå in på Viaplay

2. Skapa ditt konto och välja Sport- eller Total-abonnemanget

3. Se “The Mauler” Gustafsson vs Smith via live stream (1 juni 2019, 19:00)

Mauler vs Smith: Fakta och statistik

Det kan vara kul att känna till bakgrundsfakta om de två MMA-fighters som ska göra upp i Globen i Stockholm. Mauler känner väl de flesta svenskar redan ganska bra, men Anthony Smith är inte lika välkänd för gemene man även om de insatta MMA-fansen givetvis har koll på honom.

Här har vi samlat lite grundläggande fakta, information och statistik inför att vi får se fajten mellan Mauler och Smith!

Alexander Gustafsson Anthony Smith Födelsedatum 15 januari 1987 26 juli 1988 Född i Arboga, Sverige Texas, USA Längd 196 cm 191 cm Vikt 93 kg 93 kg MMA-matcher 23 45 Vinster 18 (11 på K.O.) 31 (17 på K.O. Förluster 5 (2 på K.O.) 14 (8 på K.O. Vinstprocent 78 % 69 % Senaste match 29 dec mot Jon Jones, förlust 2 mars mot Jon Jones, förlust

Titta på The Mauler vs Anthony Smith på TV

Många tycker det är roligare att titta på MMA eller UFC på TV snarare än via live stream på datorn. Det är förståeligt, då det nog skulle vara väldigt spännande att se denna fajt i soffan bakom TV-skärmen.

Det är dessvärre så att ingen TV-kanal i Sverige visar The Mauler vs Smith. Ingen svensk kanal sänder MMA-fighten på TV, och därför blir det lite knepigt att kolla på matchen på TV.

Det går dock att titta på fighten mellan Alexander Gustafsson och Anthony Smith på din TV-skärm trots att den inte TV-sänds. Detta genom att dra igång din live stream från valfri enhet och koppla den till din TV-skärm.

För att göra det behöver du något slags verktyg för att förflytta livesändningen. Ett bra förslag är en HDMI-kabel, som du kan koppla mellan din dator och TV-skärm. Då visas din datorskärm på din TV. Ett annat förslag är att använda en Chromecast eller en Apple TV, som flyttar över din Mauler vs Smith live stream. Har du en Samsung Smart-TV fungerar det också så klart.

Inför fighten

Alexander ”The Mauler” Gustafsson är ganska stor favorit i den här matchen, vilket inte är så konstigt med hans historik och statistik jämfört med Anthony Smiths.

Anthony Smith kommer från en förlust mot Jon Jones i mars, då Smith gick miste om en titelchans. Smith hade inte en chans mot Jon Jones utan förlorade stort.

Smith har själv sagt att han hellre väntat längre – ända till januari 2020 – med att slåss nästa fight, än att möta The Mauler redan 1 juni 2019. Dock sade Smith att han inte gärna tackar nej till en match, så när han fick frågan valde han att acceptera utmaningen.