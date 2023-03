Stryktipset - 5 mars (5/3): Tips, förslag & analys

Lördag betyder Stryktipset! Vi går igenom kupongens 13 matcher, och ger er vårt spelförslag. Detta i form av ett 96-raderssystem.

Det är en stor tradition för många att varje lördag spela på Stryktipset, och den traditionen delar även undertecknad. Inte mycket går upp mot en kupong fullmatad med spännande matcher, och den här lördagen bjuds vi på sex matcher från Premier League och sju från Championship.

Vi spelar ett 96-raderssystem, vilket innebär sju spikar, fem halvgarderingar och en helgardering. Kolla in spelförslaget under bilden. Vill ni spela på enskilda av matcherna rekommenderar vi att ni tittar över vår lista på bettingsidor, och då kan vi också tipsa er om att kolla in riskfria spel.