Trolig laguppställning, Sverige

Olsen

Lustig - Granqvist - Helander - Augustinsson

Claesson - Larsson - Olsson - Forsberg

Quaison - Berg

Skador: Pontus Jansson, Victor Nilsson-Lindelöf (personliga skäl), Jakob Johansson, Albin Ekdal

Avstängningar: -

Trolig laguppställning, Rumänien

Ciprian Tătăruşanu

Benzar - Sapunaru - Moti - Tosca

Anton - Stanciu

Chipciu - Keseru - Maxim

Puscas

Skador: Vlad Chiriches, Eric Bicfalvi, George Tucudean (lämnat återbud), Gheorghe Grozav (lämnat återbud), Cristian Manea (lämnat återbud)

Avstängningar: -

Här kan du se hur du streamar matchen Sverige - Rumänien och mycket mer.

Flera tongivande spelare borta

Nu är det dags för den första matchen för nationerna Sverige - Rumänien i EM-kvalet Grupp F. Sverige har fått flera återbud till matchen, Rumänien likaså. Båda lagen har skador på nyckelspelare som tyvärr får stå vid sidan av planen i denna match.

En efter en har Sveriges mittbacksalternativ blivit färre och färre och flera har fått lämna återbud. Granqvists radarpartner Nilsson-Lindelöf har lämnat landslagssamlingen på grund av personliga skäl och Jansson skadade knäet under en Championship-match med Leeds. Nu står hemmalaget Sverige med Helander som ersättare, som lyckligtvis inte är skadad trots känningar tidigare under veckan. Sverige kommer till denna match med en viss ovishet kring hur spelarna som kommit att ersätta de skadade kommer att agera. Tränare Janne Anderssons kollektiv har visat sig vinna matcher innan oavsett vilka som står på planen för Sveriges del och alla vet vad de ska göra.

I den senaste matchen vann bortalaget för kvällen Rumänien med 0-1 borta mot Montenegro i Nations League i november förra året. Rumänerna har visat sig vara svåra att slå och få hål på defensivt. Laget har inte förlorat på hela 10 matcher och har gjort mål under de senaste 4 bortamatcherna. Skador på spelare såsom backklippan Vlad Chiriches kan dock betyda ett stort avbräck för laget som fått flera återbud på startspelare under denna veckan. Om Rumänien ska komma till Stockholm och skaka Sverige under lördagen återstår att se.