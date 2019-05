5. Roberto Carlos. Roberto Carlos hade en riktigt vass vänsterfot. Han kunde kombinera både kraft och skruv på långdistans och var ingen att underskatta när Real Madrid fick en frispark 30 meter från mål. För Real Madrid gjorde han 25 mål från frisparkar. Inte heller får man inte glömma att nämna hans fantastiska långdistansare mot Frankrike år 1997.

4. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo blev även känd för sina frisparkar redan tillbaka till hans tid i Manchester United. Sedan dess har han har han gjort 56 mål från frisparkar, och behåller än idag rekordet för mest mål från frisparkar i Champions League, vilket är 12.

3. David Beckham. David Beckham var känd för sina frisparkar där han snyggt skruvade in bollen i mål. Det finns till och med en film som heter ”Bend it like Beckham”. Engelsmannen kunde skrämma hela världen med sina vassa frisparkar. Beckham har även sagt att brukade slå några frisparkar dagen innan en match bara för att vara ”säker”.

2. Lionel Messi. Det kanske ni redan visste men argentinaren har gjort 42 mål på frisparkar, 36 för sitt lag Barcelona och hemlandet Argentina. 22 procent av alla hans frisparkar går in i mål har man räknat ut. Mer än dugligt. Vad jag tycker är så grymt med han är att han kan placera bollen vart som helst på mål.

1. Zico. Zico, Zico, Zico… Zico är grym. Brasilianaren har gjort totala 101 mål på frisparkar. Zico spelade under 70-talet och är idag en av de största legender vi haft. Det finns till och med en dokumentär om just hans frisparkar. Där får man ta del av hur han tränade på frisparkar.

