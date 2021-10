Zenit - Juventus, 20/10: Stream, speltips & odds

Champions League är framme i sin tredje gruppspelsomgång, och likt de två första bjuder omgången oss på flera fina matcher! En av matcherna vi kommer hålla ett extra öga på är den mellan Zenit Sankt Petersburg och Juventus på onsdag kväll.

Vi tar er igenom förutsättningarna inför matchen, delger er vårt speltips och visar hur ni gör för att streama Zenit – Juventus live.

Vad: Zenit – Juventus Matchstart Kl. 21:00, den 20/10 Vart: Gazprom Arena Live stream Streama Champions League TV-kanal: C More Speltips: Juventus vinner (2,15 hos Bet365)

Odds & inför matchen

Zenit Sankt Petersburg förlorade mot Chelsea med 0-1 men slog sedan Malmö med 4-0.

Juventus har vunnit både mot Malmö och mot Chelsea.

Dejan Kulusevski väntas inleda matchen på bänken, men lär få hoppa in.

Streama Zenit – Juventus online

Många lär vilja streama Zenit Sankt Petersburg – Juventus direkt på internet, och vi finns här för att förklara och visa hur man gör. Det TV-bolag som sitter på sändningsrättigheterna av att visa Champions League är numera C More, och de sänder ut matcherna på såväl TV som på internet. För att se matchen online behöver ni ett konto och sportabonnemang på C More. Då kan ni se en Zenit – Juventus live stream.

Det är möjligt att ha igång er fotboll live stream direkt från valfri enhet, och ni kan således se fotboll via mobil, dator eller surfplatta. Har ni en Chromecast eller liknande kan ni dessutom koppla över er Zenit – Juventus stream till TV-skärmen.

Speltips & odds: Zenit – Juventus

Juventus och Chelsea gäller som de stora favoriterna i den här gruppen, där Zenit och Malmö troligtvis gör upp om tredjeplatsen. Det är i alla fall bilden många i Sverige har. Frågar vi ryssarna, så ska Zenit ha god chans att knipa åt sig andraplatsen medan Malmö FF är solklar jumbo.

Det går att förstå dem. Zenit Sankt Petersburg har dominerat rysk fotboll i flera år, och har ekonomi att värva in det mesta. Här spelar bland annat Irans landslagsstjärna Sardar Azmoun och förre Barcelonaspelaren Malcom, som gjorde mål i ett clásico. Och fler skickliga och välbetalda brassar har man i offensiven, i form av Douglas Santos, Claudinho och Wendel.

Visst kunde Zenit avfärda Malmö utan bekymmer, men mot Juventus får man det klart svårare. Sedna Giorgio Chiellini tagit sig tillbaka till startelvan har laget sett väldigt solitt ut, och efter en svag säsongsinledning har Juventus nått formen. I helgen besegrade man Roma, och i förra Champions League-matchen Chelsea.

Tyvärr är Dejan Kulusevski ingen favorit hos Massimiliano Allegri, utan svensken har fått nöja sig med inhopp i alla matcher utom en. Men Federico Chiesa, Federico Bernardeschi och Moise Kean kan ställa till en del oreda för motståndarförsvar de också. Räcker de inte till finns som sagt Kulusevski på bänken, redo att slängas in för att vinna matchen åt ”Den gamla damen”.

Vi tror att Juventus vinner den här matchen, och tycker att den raka 2:an är klart värd att spela på till drygt 2 gånger pengarna. ”Juventus vinner” spelas till oddset 2,15, vilket ni finner på Bet365.

Vårt speltips: Juventus vinner

Odds: 2,15

Spelsida: Bet365

