Vorskla - AIK (21/7): Stream, speltips & odds

Vad: Vorskla – AIK Matchstart Kl. 19:00, den 21/7 Vart: Tele2 Arena

Inför matchen

Trots att det är Vorskla som står som hemmalag spelas matchen på Tele2 Arena.

AIK saknar Nabil Bahoui och Per Karlsson på grund av skador.

Returen spelas nästa torsdag, på Friends Arena. Vorskla har ingen annan match dessförinnan, men AIK spelar mot IFK Värnamo på söndag.

Statistik & startelvor

Streama Vorskla – AIK

Många undrar hur man bär sig åt för att hitta en Vorskla – AIK stream att titta på online på internet. För att se matchen live behöver ni bara skapa ett konto på Aftonbladet Plus, och där skaffa ett månadsabonnemang. Abonnemanget går på 119 kr/månad, men ni kan även välja ett köpa två månader för totalt 129 kronor.

Det är upp till er om ni vill titta på matchen via mobil, dator eller surfplatta. Med hjälp av en Chromecast, HDMI-kabel eller liknande kan ni dessutom koppla över er fotboll live stream till TV-skärmen, för att se matchen där.

Aftonbladet Plus har hög kvalitet på sändningen, vad gäller både bild och ljud. Ni som väljer att streama Vorskla – AIK kommer ha all anledning att vara nöjda med ert val. Då matchen inte sänds på svensk TV är Aftonbladet Plus det bästa alternativet, och ni kan som sagt också koppla er Vorskla – AIK live stream till TV-skärmen.

Speltips & odds: Vorskla – AIK

Ingen kan ha missat att det är krig i Ukraina för tillfället, vilket inte bara påverkar landet och befolkningen. Det påverkar också nationens fotboll. Ligaspelet har varit satt på paus sedan i mars, och då Vorskla vid den tidpunkten innehade den femte och sista Europaplatsen, är de också ett av lagen som får kvala till Europaspel.

I Ukraina spelas det som sagt ingen fotboll, och då måste matchen där Vorskla står som hemmalag spelas någon annanstans. Här har valet fallit på att den matchen ska spelas i Sverige, och den egentliga tanken var på Friends Arena. Men då Friends är upptagen för konsert denna torsdagskväll, kommer matchen istället att spelas på Tele2 Arena.

En stor fördel givetvis för AIK, att få så gott som två hemmamatcher. Dessutom är Vorskla helt ur matchform, då man inte spelat en matchsedan i december. Även om den ukrainska ligan har starka topplag, är gapet från Shakhtar Donetsk och Dynamo Kiev till resterande lag rätt stort.

AIK vann sin senaste ligamatch mot Kalmar, och har gott om spelare med rätt karaktär och med erfarenhet från Europaspel. Sebastian Larsson, Mikael Lustig och John Guidetti är några av dessa.

Vi tror att AIK gör jobbet på Tele2 Arena, och spelar den raka 2:an. Den finnes till 1,53 gånger insatsen, hos Bet365.

Vårt speltips: AIK vinner



Odds: 1,53

Spelsida: Bet365

Annan betting på matchen

