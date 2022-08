Varbergs BoIS - Djurgårdens IF (20/8): Stream, speltips & odds

Vad: Varbergs BoIS – Djurgårdens IF, Allsvenskan Var: Påskbergsvallen När: Kl. 15:00, 20 augusti Live stream: Discovery Plus TV: Discovery+ Extra 2 Speltips: Djurgården vinner (1,70 hos Bet365)

Inför matchen

Senast Djurgården förlorade en match var i slutet av maj, mot Kalmar FF.

Djurgården och Varberg har mötts fem gånger. DIF står på fyra segrar, Varberg på en.

Djurgården väntas ställa upp med en något roterad startelva, med tanke på att en viktig Europakvalmatch väntar i veckan.

Streama Varberg – Djurgården

Det är inte särskilt svårt att live streama Varberg – Djurgårdens IF. För att se matchen online behöver ni bara gå in på Discovery Plus hemsida, skapa ett konto och köpa månadsabonnemang. När det är gjort kan ni live streama alla matcher från Allsvenskan.

Ni väljer själva om ni ska titta på matchen via mobil, dator eller surfplatta. Det går att ha igång er Varberg – Djurgården stream via valfri enhet. Har ni en Chromecast eller liknande kan ni dessutom koppla över er fotboll live stream till TV-skärmen, för att på så sätt titta på matchen på TV.

Kvalitén på er sändning hos Discovery Plus är hög. Såväl bild som ljud är förstklassigt. Så även kommentatorerna, vilket höjer upplevelsen för er som tittar. Vi har alla anledning att tro att ni kommer bli nöjda med er Varbergs BoIS – Djurgården live stream.

Speltips & odds: Varberg – Djurgården

Djurgården står för en otroligt stark säsong, och frågan är om man inte till och med är bättre nu än man var under guldåret 2019. Den säsongen klev man in i med nya tränare och en spelartrupp som visserligen var bra men som kanske inte andades guld. I år känns laget så vasst att allt annat än en förstaplats vore en besvikelse.

I försvaret har man tre landslagsklassiga spelare i Marcus Danielson, Hjalmar Ekdal och Pierre Bengtsson. Dessutom den möjligtvis blivande 50-miljonersmannen Isac Hien. På mittfältet finns stor kvalitet i form av Magnus Eriksson, Rasmus Schüller och Besard Sabovic. I offensiven finner vi en stekhet Victor Edvardsen och en Gustav Wikheim som spelar sin bästa fotboll på många år.

Varbergs BoIS sågs återigen som nedflyttningskandidater inför den här säsongen. Laget hade tappat flertalet tongivande spelare utan att riktigt ersätta dem, och någon gång borde väl den lilla Hallandsklubben få betala för sina bristande resurser. Men man gör ännu en stabil säsong, och verkar inte ha någon särskilt ångestfylld höst. I dagsläget har man sju poäng ned till kvalplats.

Varberg är normalt sett svårslagna på hemmaplan, men i år har till och med ett riktigt konstgräslag som Hammarby lyckats vinna här med 3-0. Djurgården, som delar arena med Hammarby, brukar ha lättare på vanligt gräs än sina grannar. Här tror vi att stabila Djurgården, som inte förlorat på flera månader, tar en ny seger. Den raka 2:an erbjuds till 1,70 gånger pengarna hos Bet365, och spelas.

Vårt speltips: Djurgården vinner



Odds: 1,70

Spelsida: Bet365

Är n intresserade får ni gärna läsa på om bettingsidor utan konto, vilket kan vara ett smidigt sätt att spela på odds.

Annan betting på matchen

Det finns massor av odds på IFK Göteborg – Hammarby.