Det är inte särskilt svårt att live streama Tottenham – Milan online, och vad som krävs för att göra så är bara att ni skaffar ett konto och köper sportabonnemang hos C More. När det är gjort är det fritt fram att streama Champions League live.

Det går utmärkt att ha igång din Tottenham – Milan live stream via vilken enhet du vill. Titta på matchen via mobil, dator eller surfplatta. Har du en Chromecast, Apple TV, HDMI-kabel eller liknande kan du dessutom koppla över din fotboll stream till TV-skärmen, för att se mötet live på TV.

Vi tror helt klart att du som väljer att titta på en Tottenham – Milan stream via C More kommer att bli nöjd. Kvalitén på bild, ljud och kommentatorer är mycket hög.

Streama Tottenham – Milan

Speltips & odds: Tottenham – Milan

Milan inledde år 2023 riktigt illa, och det var en period där man hade fem förluster och två oavgjorda på sju matcher. Men så vann man mot Torino med 1-0, slog Tottenham och Monza med samma siffror för att sedan vinna mot Atalanta med 2-0. Stabilt och bra, innan det blev förlust med 1-2 mot Fiorentina i helgen.

Tottenham har blandat och gett en del på sista tiden. Tränaren Antonio Conte har opererats av hälsoskäl och har saknats från matcherna på den senaste tiden. Från sidan har han allra senast fått se sitt lag åka ut ur FA-cupen och därefter förlora mot Wolverhampton, då assisterande Cristian Sellini coachat.

När Milan och Tottenham möttes i Milano häromveckan var det Milan som var det bättre laget, och de rödsvarta vann också men bara med 1-0. Mycket öppet till den här matchen, alltså. Fyra förändringar väntas i Milans elva, där Mike Maignan, Fikayo Tomori och Ismaël Bennacer är tillbaka från skador och går in istället för Ciprian Tatarusanu, Simon Kjaer och Rade Krunic. Dessutom väntas Messias spela istället för Alexis Saelemaekers. Tottenham väntas ställa upp med samma lag som senast man mötte Milan, och man lider av att man ännu saknar Rodrigo Bentancur och Hugo Lloris.

Hur går det då i matchen? Lagen är jämna och det är svårt att förutspå vilka som går vidare. Tittar vi på de åtta åttondelar som spelades innehöll sju av dessa under 2,5 mål, däribland den mellan Milan och Tottenham. Försiktighet präglar dessa viktiga utslagsmatcher, och vi tror att vi på nytt får se en match med få mål. ”Under 2,5 mål” spelas hos Expekt, till 1.83 gånger insatsen.

Vårt speltips: Under 2,5 mål

Odds: 1.83

Bettingsida: Expekt

Här har vi skrivit ihop en recension av Expekt, som ni för all del får läsa om ni har lust till det.