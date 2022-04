Vad: Tottenham – Brighton Matchstart Kl. 13:30, den 16/4 Vart: Tottenham Stadium Live stream Viaplay TV-kanal: Viasat Sport Premium Speltips: Tottenham -1,5 asian handicap (2,425 hos Bet365)

Inför

Tottenham har vunnit sina fyra senaste matcher, i snitt med tre mål.

Brighton vann mot Arsenal senast, men hade dessförinnan bara tagit en poäng på sju matcher.

Tottenham vann med 2-0 när de mötte Brighton senast.

Streama Tottenham – Brighton online

Det är enkelt att live streama Tottenham – Brighton direkt på internet. Allt ni behöver göra för att titta på matchen direktsänt på nätet är att skaffa ett konto hos Viaplay, och där köpa ett sportabonnemang. Det är nämligen så att Viasat äger sändningsrättigheterna till Premier League i Sverige, och Viaplay är bolagets streamingtjänst. Där kan ni se alla matcher från Premier League live.

Det går att se er Tottenham – Brighton stream direkt från valfri enhet. Välj själv om ni ska titta på er fotboll stream via mobil, dator eller surfplatta. Med hjälp av en Chromecast, Apple TV, HDMI-kabel eller liknande kan ni dessutom koppla över er sändning till TV-skärmen.

Innan ni börjar leta efter en Tottenham – Brighton live stream kan det vara bra att titta om ni har Viasat Sport Premium i utbudet. Där kommer nämligen matchen att TV-sändas.

Gå till Viaplay

Skapa ett konto

Köp sportabonnemanget

Streama Tottenham – Brighton online!

Speltips & odds: Tottenham – Brighton

Tottenham har sakta men säkert kommit in i en riktigt fin form under våren. Efter att tränaren Antonio Conte gick ut och sågade laget i tidningarna, och hintade om att han funderar på att lämna klubben, har resultaten börjat komma. Just nu har man fyra raka segrar, samtidigt som konkurrenterna om fjärdeplatsen – Arsenal och Manchester United – bara vunnit en av sina fyra senaste.

Brighton står för en imponerande säsong, sett till förutsättningarna. Laget ligger 11:a i Premier League, och efter svaga månader under februari och mars har man inlett april bättre. Först och främst bara 0-0 mot Norwich, visserligen, men i den senaste omgången överraskade man genom att bortaslå Arsenal. Det är någonting som även Tottenham tackar för.

Tottenham har siktet inställt på att sluta topp fyra, och just nu ligger man bra till för detta. Man ligger tre poäng före Arsenal, som har en match mindre spelad, och hela sex poäng före det Manchester United som håller på att spela bort sig själva från Champions League-plats.

Brighton vann visserligen mot Arsenal senast, men Tottenham känns som ett starkare lag för stunden. Harmonin mellan Harry Kane, Heung-Min Son och Dejan kulusevski är fin att se, och av de fyra senaste matcherna har Tottenham vunnit två med två mål (varav en mot just Brighton) och två med fyra mål.

Vi tror på en ny Tottenhamseger, och att ”Spurs” vinner med minst två mål. Tottenham -1,5 asian handicap spelas till 2,425 gånger insatsen. Spelet finnes hos Bet365.

Vårt speltips: Tottenham -1,5 asian handicap

Odds: 2,425

Spelsida: Bet365

Kolla gärna in oddsbonusar innan ni lägger ett spel.

Annan betting inför matchen

Vi spelar att Southampton skräller och vinner den här matchen. Men kolla gärna in andra odds som erbjuds på matchen.