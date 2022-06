Sverige U21 - Italien U21 (9/6): Stream, speltips & odds

Vad: Sverige (U21) – Italien (U21) Matchstart Kl. 18:00, den 10/6 Vart: Olympia, Helsingborg Live stream C More TV-kanal: Ingen kanal Speltips: Sverige vinner (3,20 hos Unibet)

Inför matchen

För att Sverige ska ha kvar chansen att ta sig till U21-EM måste man vinna den här matchen.

Om Sverige vinner måste man även förlita sig på att Italien – Irland inte slutar oavgjort i omgången därpå.

Andreas Pettersson tränar U21-landslaget just nu. Det är lagets tredje förbundskapten på mindre än ett år.

Statistik & startelvor

Streama Sverige U21 – Italien U21

Det är inte speciellt svårt att live streama Sverige U11 – Italien U21. För att se matchen live behöver ni bara skapat ett konto hos C More, och där köpa ett sportabonnemang. När det är gjort kan ni se matchen direktsänt från valfri enhet, och generellt se Sverigematcher online.

Välj själv om ni vill ha igång er Sverige U21 – Italien U21 live stream via mobil, dator eller surfplatta. Har ni tillgång till en Chromecast, HDMI-kabel eller liknande kan ni dessutom koppla över er fotboll stream till TV-skärmen, för att se matchen där.

Matchen kommer dessutom att TV-sändas direkt, på C More Fotboll. Har ni den kanalen i ert utbud behöver ni inte leta upp någon Sverige U21 – Italien U21 stream att se på nätet, för at kunna se matchen direktsänt.

Gå till C More

Skapa konto och köp sportabonnemang

Streama Sverige U21 – Italien U21 live

Speltips & odds: Sverige U21 – Italien U21

Sverige inledde U21-EM-kvalet relativt bra, men förra samlingen var onekligen ingen höjdare. Då blev det dubbelförluster mot Irland, och nu sitter man i en svår sits inför avslutningen. Sverige måste besegra Italien, i vad som är landslagets sista kvalmatch, för att ens ha chansen att ta sig till EM. Därefter får Italien – Irland i den avslutande omgången inte sluta oavgjort. Faller dessa resultat in, väntar sedan ett playoff för Sveriges del.

Under den här samlingen har Sverige spelat en match, i vilken man besegrade Luxemburg med 3-0. Amin Sarr gav laget ledningen på straff, innan Bilal Hussein satte dit 2-0. Patrik Wålemark fastställde sedan slutresultatet till 3-0 på en ny straff.

Mer minnesvärt än segern i sig var det historiska bytet som Sverige genomförde i andra halvlek. Roony Bardghji kom in och blev U21-landslagets yngste spelare någonsin med sina 16 år och 199 dagar (Alexander Isak var den tidigare rekordhållaren). Bardghji lär få speltid även mot Italien, och kommer onekligen bli intressant att följa i många år framöver.

Vinner Italien mot Sverige är man klara för EM. Förlorar man har man ändå chansen att gå direkt till EM genom att ta poäng mot Irland i sista omgången. Man har alltså två chanser på sig, och inte samma ”kniv mot strupe” som Sverige. Det är något som kan påverka undermedvetet, i form av att man inte går in med riktigt samma inställning som Sverige.

Sverige har fått en veckas vila sedan Luxemburgmatchen, medan Italien mötte Luxemburg så sent som i måndags. Ännu en faktor som talar till Sveriges fördel. När lagen möttes i Italien blev det 1-1, och hemma på Olympia tror vi att Sverige löser detta. Vi spelar den raka 1:an till 3,20 gånger insatsen hos Unibet.

Vårt speltips: Sverige U21 vinner



Odds: 3,20

Spelsida: Unibet

Annan betting på matchen

