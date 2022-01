Spanien - Sverige, 15/1: Speltips, odds & inför

Handbolls-EM kliver in i sin tredje dag, och flera av lagen gör sin andra match. Ett av dessa är Sverige, som ställs emot Spanien. Sverige kommer från en övertygande seger i premiären, medan Spanien överraskande hade stora problem mot Tjeckien.

Det är med andra ord ett skakat Spanien som kliver ut för att möta Sverige. Här ger vi er vårt speltips med odds till matchen!

Inför matchen

Sverige gjorde slarvsylta av Bosnien i första matchen, då man vann med 30-18.

Spanien hade överraskande stora problem med Tjeckien, och vann bara med 28-26.

Spanien har vunnit de två senaste Europamästerskapen.

Speltips & odds: Spanien – Sverige

Spanien har vunnit de två senaste EM-mästerskapen i handboll, och är den nation med flest EM-medaljer genom tiderna. Man står på 8 medaljer varav 2 guld. Det lag med näst flest medaljer är Kroatien, 6 stycken.

Under EM i just Kroatien slog Spanien Sverige i finalen med hela sex bollar, och under det senaste Europamästerskapet, som gick i Norden, var det Kroatien som fick stryk av spanjorerna i finalen. Men man har inte inlett årets mästerskap lika lysande som det förra avslutades.

I årets premiär vann Spanien visserligen, men det var med nöd och näppe. Man ledde mot Tjeckien med hela 25-21, men höll nästan på att tappa ledningen och vann till slut bara med 28-26.

Sverige stod för en mer förtroendeingivande insats i sin premiär. Man slog planenligt Bosnien, och övertygade dessutom rejält. Segersiffrorna skrevs till 30-18 (!). Inför matchen ställdes det frågetecken kring Sveriges målvaktsbesättning på grund av tidigare skador och brist på rutin, men Andreas Palicka och Peter Johansson gjorde det bra båda två. Johansson släppte bara in 7 mål på 15 minuter (!).

Dessutom levererade offensiven som de skulle. Hampus Wanne, Jim Gottfridsson och Felix Claar var spelare som stack ut extra positivt för Sverige.

Skulle ni bestämma er för att lägga ett spel rekommenderar vi att ni först och främst kollar in oddsbonusar. Ni kan gärna även kolla in handbolls-EM 2022 odds, eller kanske läsa om hur ni gör för att streama handbolls-EM live?

Vårt speltips

Om Bosnien var en lätt match så lär Spanien bli svårare. Spanjorerna är regerande Europamästare gånger två, men de har gått igenom ett generationsskifte och är inte samma lag som de var för två år sedan. I VM senast var det Sverige som gick ända till final, medan Spanien rykte i semifinalen.

Vi tror faktiskt att Sverige vinner den här matchen. Lagandan man visade upp mot Bosnien, och kvalitén såväl framåt som bakåt, imponerade på oss. Dessutom såg Spanien riktigt instabila ut mot Tjeckien, och var nära att ge bort den matchen mot ett klart sämre motstånd än vad Sverige är.

Vi landar som sagt i att det blir en svensk seger här, och att VM-medaljörerna från ifjol fortsätter EM starkt. Oddset 1,65 gånger insatsen på Sverige är absolut godkänt, och det spelas. Oddset finner ni hos Unibet.

Vårt speltips: Sverige vinner

Odds: 1,65

Spelsida: Unibet

Ni får gärna läsa vår recension om Unibet, som vi har skrivit. Den finner ni via länken här.